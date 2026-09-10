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মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং বিভাগে ‘সিনিয়র অ্যানালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকি-এমটিবি ক্যাপিটাল।

পদের নাম: সিনিয়র অ্যানালিস্ট।

কর্মী নেবে এসিআই, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধাকর্মী নেবে এসিআই, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্স/অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় নগদে চাকরির সুযোগসপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় নগদে চাকরির সুযোগ

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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