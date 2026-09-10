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স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ভেটেরিনারি সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ভেটেরিনারি সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, অ্যাগ্রোভেট ডিভিশন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম)।

অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

কর্মী নেবে এসিআই, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধাকর্মী নেবে এসিআই, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় নগদে চাকরির সুযোগসপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় নগদে চাকরির সুযোগ

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