সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় নগদে চাকরির সুযোগ

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
পদের নাম: সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে তিন বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুটি সাপ্তাহিক ছুটি, স্বাস্থ্য/মেডিকেল বিমার সুবিধা রয়েছে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।
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