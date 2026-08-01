Ajker Patrika
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বেসরকারি

সেলস বিভাগে লোকবল নেবে এসিআই মোটরস, রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৩০
সেলস বিভাগে লোকবল নেবে এসিআই মোটরস, রয়েছে নানা সুবিধা

এসিআই মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস বিভাগে ‘জেনারেল ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: সেলস (ইন্ডাস্ট্রিয়াল লুব)।

পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিং/ব্যবসায় বিবিএ/এমবিএ ডিগ্রি পাস।

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অভিজ্ঞতা: ১২–১৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, স্থায়ী।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, মুনাফার অংশ, বিমা, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং উৎসাহমূলক ভাতা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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