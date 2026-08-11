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জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩৭ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৩৭ জনের চাকরির সুযোগ

রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬ থেকে ২০তম গ্রেডের ৭টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১০ আগস্ট থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৬টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: কপিস্ট ৮টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৭টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী (সাধারণ খাত) ৮টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী

৫টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

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৬. পদের নাম ও সংখ্যা: বেয়ারার ১টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

৭. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী ১টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: মালি ১টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

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বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০),

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা  লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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