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মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৪৬ পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ৪৬ পদে নিয়োগ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬তম থেকে ২০তম গ্রেডের মোট ৪৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে আজ ১১ আগস্ট থেকে, চলবে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২৬টি (গ্রেড-১৬)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে (জিপিএ-২ বা তদূর্ধ্ব) আলিম/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রতি মিনিটে বাংলা ও ইংরেজি মুদ্রাক্ষর লিখনে যথাক্রমে ন্যূনতম ২০ ও ২৮ শব্দের গতি থাকতে হবে। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ও ইন্টারনেটে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: বুক বাইন্ডার ২টি (গ্রেড-১৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে (জিপিএ-২ বা তদূর্ধ্ব) দাখিল বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের বাঁধাইয়ের কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: বার্তা বাহক ১টি (গ্রেড-১৯)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে। মোটরসাইকেল চালনায় দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ১৭টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: মালি ১টি (গ্রেড-২০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতা কর্মী ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬), ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯), ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

বয়সসীমা: ১১ আগস্ট ২০২৬ প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ হতে হবে।

আবেদন ফি: ১৬তম গ্রেডের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ১৭-২০তম গ্রেডের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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