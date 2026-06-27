Ajker Patrika
সরকারি

বি-আর পাওয়ারজেনে নিয়োগ, বেতন সর্বোচ্চ ৭০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৭ জুন ২০২৬, ১২: ০৫
বি-আর পাওয়ারজেনে নিয়োগ, বেতন সর্বোচ্চ ৭০ হাজার

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ষষ্ঠ থেকে ১৯তম গ্রেডের ১১টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩১টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: উপব্যবস্থাপক (আইসিটি) ১টি (পে গ্রেড-৬)

যোগ্যতা: সিএসই/আইটি/ আইসিটি/ ইসিই/ইটিই/সিএস বিষয়ে স্নাতক।

বেতন: ৭০,০০০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ৪টি (পে গ্রেড-৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

বেতন: ৫২,০০০ টাকা।

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৩. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) ৪টি (পে গ্রেড-৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যালে স্নাতক।

মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআর/অ্যাডমিন) ১টি (পে গ্রেড-৮)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচআরএম/ ম্যানেজমেন্ট বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

বেতন: ৫২,০০০ টাকা

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৫. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ/হিসাব) ২টি (পে গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স/ফাইন্যান্স/ অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক অথবা বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ ফাইন্যান্স)।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা

৬. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআর/ অ্যাডমিন) ১টি (পে গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচআরএম/ ম্যানেজমেন্ট বা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা

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৭. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ৫টি (পে গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা

৮. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) ৫টি (পে গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা

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৯. পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশল (পাওয়ার) ১টি (পে গ্রেড-১০)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস।

বেতন: ৪০,০০০ টাকা

১০. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাবরক্ষক ১টি (পে গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক।

বেতন: ২৬,০০০ টাকা

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১১. পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোর সহকারী ১টি (পে গ্রেড-১৩)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ এইচএসসি পাস।

বেতন: ২৬,০০০ টাকা

১২. পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাইভার (হালকা) ২টি (পে গ্রেড-১৫)

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

বেতন: ২০,০০০ টাকা

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১৩. পদের নাম ও সংখ্যা: মালি ১টি (পে গ্রেড-১৯)

যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

বেতন: ১৪,৫০০ টাকা

১৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ক্লিনার ২টি (পে গ্রেড-১৯)

যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমান।

বেতন: ১৪,৫০০ টাকা

বেপজাতে বড় নিয়োগ, পদ ১১৭বেপজাতে বড় নিয়োগ, পদ ১১৭

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুলাই, ২০২৬; বিকেল ৫টা।

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