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বান্দরবান

মিয়ানমারে পাচারকালে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে সার, সিমেন্ট ও কাঠ জব্দ

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৫৩
মিয়ানমারে পাচারকালে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে সার, সিমেন্ট ও কাঠ জব্দ
মিয়ানমারে পাচারকালে জব্দ করা সার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিয়ানমারে পাচারকালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে পৃথক অভিযানে কৃষকের ভর্তুকির সার, সিমেন্ট ও বিপুল পরিমাণ অবৈধ কাঠ জব্দ করেছে নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন (১১ বিজিবি)। জব্দ পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৭ লাখ ৭২ হাজার টাকা।

আজ শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পৃথক সময়ে ১১ বিজিবির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানবিরোধী ও অবৈধ পণ্য পাচার প্রতিরোধে নিয়মিত টহল ও অভিযান চালানো হয়।

বিজিবি জানায়, হাঁটুভাঙা টিলা, তুলাতলী, থিমছড়ি ও বাঁকখালী নদীসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় মালিক ও পাচারকারীরা পালিয়ে যান।

জব্দ করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে ৬৫০ কেজি বিভিন্ন ধরনের সার। এর মধ্যে ইউরিয়া ১০০ কেজি, টিএসপি ৩৫০ কেজি, ডিএপি ১৫০ কেজি ও পটাশ ৫০ কেজি। এ ছাড়া ডায়মন্ড সিমেন্টের ৮১ বস্তা এবং ১৯৮ দশমিক ২৫ ঘনফুট অবৈধ কাঠ জব্দ করা হয়েছে। জব্দ কাঠের মধ্যে লালি গোলকাঠ ১৭৭ দশমিক ৭৭ ঘনফুট ও আকাশমণি কাঠ ২০ দশমিক ৪৮ ঘনফুট।

১১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. ফয়জুল কবির বলেন, দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান ও মানব পাচার প্রতিরোধ, অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ অস্ত্র ও মাদক পাচার প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান ও টহল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ফয়জুল কবির বলেন, সার, জ্বালানি তেল, ভোজ্য তেল ও সিমেন্টসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যাতে অবৈধভাবে দেশের বাইরে পাচার হতে না পারে, সে লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও টহল তৎপরতা আরও জোরদার করা হয়েছে।

ফয়জুল কবির আরও বলেন, দেশের মূল্যবান বনজ সম্পদ অবৈধভাবে আহরণ ও পাচার প্রতিরোধে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিজিবির নিয়মিত অভিযান ও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সব ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে।

বিষয়:

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