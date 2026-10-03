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নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ১৫
নিয়োগ দেবে আকিজ বশির গ্রুপ, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ রয়েছে নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল অ্যান্ড ফ্যাসাড প্রজেক্ট বিভাগে ‘প্লান্ট হেড’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল অ্যান্ড ফ্যাসাড প্রজেক্ট।

পদের নাম: প্লান্ট হেড।

পদসংখ্যা: একটি।

গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটনগ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোডাকশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অভিজ্ঞতা: ১০–১৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

৬ জেলায় নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ৬ জেলায় নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ (মাধবপুর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেস্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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