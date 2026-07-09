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চাকরি দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৯ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৩৭
চাকরি দিচ্ছে ব্যাংক এশিয়া, নেই বয়সসীমা

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাপ অ্যান্ড এসএমএস অপারেশনস বিভাগে ‘ইন্টারনেট ব্যাংকিং’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৩ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যাপ অ্যান্ড এসএমএস অপারেশনস (আপ টু ইও)

পদের নাম: ইন্টারনেট ব্যাংকিং

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফিন্যান্স বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।।

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অভিজ্ঞতা: ৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

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বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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