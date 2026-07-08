Ajker Patrika
En
ফুটবল

আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচের পর সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করলেন রেফারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচের পর সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করলেন রেফারি
আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচের রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

আটলান্টায় গত রাতে আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচের পর থেকেই তোপের মুখে রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি।

শেষ ষোলোর আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচ যখন শেষের দিকে, তখন মিসরের কোচিং স্টাফদের সঙ্গে লেগে যায় লেতেক্সিয়ের। দেদারসে কার্ড বের করতে থাকেন ফরাসি এই রেফারি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আর্জেন্টিনার কাছে মিসর ৩-২ গোলে হারের পরই লেতেক্সিয়ার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে হামলে পড়েন নেটিজেনরা। ভক্ত-সমর্থকদের বিষাক্ত ট্রলে প্রথমে মন্তব্যের ঘর সীমিত করেন লেতেক্সিয়া। কিন্তু একটা পর্যায়ে যখন সবকিছু সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি।

বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেছে বলে ক্ষুব্ধ মিসর। ঘটনার সূত্রপাত ৬০ মিনিট থেকেই। মিসরের মোস্তফা জিকো গোল করলেও তা বাতিল করা হয়েছে। সেই গোল তৈরির সময় আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেসের কাছ থেকে বল কাড়তে গিয়ে তাঁর জার্সি টেনে ধরেন মিসরের মিডফিল্ডার মারওয়ান আত্তিয়া। শুধু তাই নয়, মার্তিনেসের পায়ের ওপর পা তুলে দেন আত্তিয়া। গোলের পর জিকো ও তাঁর সতীর্থরা উদযাপনের পর ভিডিও অ্যাসিস্ট রেফারির হস্তক্ষেপে সেটাকে ফাউল বিবেচনা করে গোল বাতিল করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিতর্ক তৈরি হয় ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ে। আটলান্টায় আর্জেন্টিনা-মিসর শেষ ষোলোর ম্যাচ তখন ২-২ সমতায়। ৯০ মিনিটের পর ৩ মিনিটে এনসো ফের্নান্দেস গোল করে উদযাপনে মাতেন। ফের্নান্দেসের এই গোলেই ৩-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিতের পর বিতর্কিত রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছেন মিসরের প্রধান কোচ হোসাম হাসান এবং ফরোয়ার্ড মোস্তফা জিকো। আটলান্টায় গত রাতে ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে ৩-২ গোলে জিতে আর্জেন্টিনা নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল। শেষ আটে আর্জেন্টিনা খেলবে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে। ১২ জুলাই কানসাসে বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত