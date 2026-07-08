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বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
মেঘনা গ্রুপে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস (এফএমসিজি ডিভিশন) বিভাগে ‘রিজিওনাল ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: রিজিওনাল ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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