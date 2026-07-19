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রিমার্ক এইচবিতে চাকরি, মিলবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
রিমার্ক এইচবিতে চাকরি, মিলবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ উৎসব বোনাস
প্রতীকী ছবি

স্কিনকেয়ার, কসমেটিকস ও হোমকেয়ার খাতের একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রিমার্ক এইচবি লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল প্রমোশন অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত।

পদের নাম: মেডিকেল প্রমোশন অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর পাস।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, যাতায়াত বিল, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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