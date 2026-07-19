Ajker Patrika
En
ব্যাংক

লিগ্যাল অফিসার নেবে মধুমতি ব্যাংক, বয়স ২৫ হলেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ১৮: ০৪
লিগ্যাল অফিসার নেবে মধুমতি ব্যাংক, বয়স ২৫ হলেই আবেদনের সুযোগ

মধুমতি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এলএলএম ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: লিগ্যাল অফিসার (অফিসার টু এফএভিপি)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলএম পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ আগস্ট ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত