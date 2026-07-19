Ajker Patrika
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দেখে নিন বিশ্বকাপ ফাইনালের একাদশ

০০: ১৬

মাঠে কী করতে হবে ভালো করেই জানি: কুকুরেয়া

মাঠে কী করতে হবে ভালো করেই জানি: কুকুরেয়া

কুকুরেয়া (স্পেন ডিফেন্ডার): ভীষণ আনন্দিত এবং ম্যাচটি শুরু করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। আমরা জানি, আমাদের সামনে একটি অনন্য সুযোগ রয়েছে। এখন শুধু গা গরম করা এবং মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার অপেক্ষা। কোচ আমাদের খেলাটি উপভোগ করতে বলেছেন; আমরা কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ছোঁয়ার ঠিক এক ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সবাই দারুণ অনুপ্রাণিত এবং মাঠে আমাদের ঠিক কী করতে হবে, তা খুব ভালো করেই জানি।

০০: ১১

কাফুর পাশে মেসি

কাফুর পাশে মেসি
মাঠে এসেছেন মেসি। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের ইতিহাসে মাত্র দুজন খেলোয়াড় তিনটি ফাইনাল খেলার অনন্য কীর্তি গড়েছেন। ব্রাজিলের কিংবদন্তি কাফুর (১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২) পর এই ক্লাবে যুক্ত হলেন আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি (২০১৪, ২০২২, ২০২৬)।

০০: ০৫

পেলে–বারগোমির পরে ইয়ামাল

পেলে–বারগোমির পরে ইয়ামাল

বিশ্বকাপ ফাইনালে শুরুর একাদশে থাকা সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড়দের তালিকায় শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন লামিনে ইয়ামাল ও পাউ কুবারসি। কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পেছনে ফেলে তালিকার তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন ইয়ামাল। আজ ফাইনালে মাঠে নামার দিনে তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর ৬ দিন। তাঁর ঠিক পরেই রয়েছেন ১৯ বছর ১৭৮ দিনের কুবারসি। ২০১৮ বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৯ বছর ২০৭ দিন বয়সে মাঠে নেমেছিলেন এমবাপ্পে।

এই তালিকার সবার ওপরে আছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে মাত্র ১৭ বছর ২৪৯ দিন বয়সে ফাইনাল খেলে এখনো চূড়ায় আছেন তিনি। আর ১৯৮২ বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৮ বছর ২০১ দিন বয়সে খেলে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইতালির জুসেপ্পে বারগোমি।

২৩: ৫৮

ফাইনাল শুরু হতে দেরি!

খেলা শুরুর ৯০ মিনিট আগে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা সময়মতো শুরু করা যায়নি। স্টেডিয়ামে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতির কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতিরিক্ত জোরদার করতেই এই বিলম্ব। এর ফলে মূল ম্যাচ শুরু হতেও দেরি হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে বিলম্বের মাঝেই আলোচনা জমছে ২৫ থেকে ৩০ মিনিটের দীর্ঘ হাফটাইম শো নিয়ে। যার মধ্যে মূল পারফরম্যান্স থাকবে প্রায় ১১ মিনিট এবং বাকি সময় মঞ্চ তৈরি ও তা ভাঙার কাজে ব্যয় হবে।

এই মেগা শোতে পপ তারকা জাস্টিন বিবার মাত্র ৯০ সেকেন্ডের জন্য কণ্ঠ মেলাবেন। এছাড়া মঞ্চ কাঁপাবেন শাকিরা, বার্না বয়, বিটিএস ও মাদোনার মতো বিশ্বখ্যাত তারকারা। তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন কন্ডাক্টর গুস্তাভো দুদামেল, নিউ ইয়র্ক ফিলহারমোনিক এবং শিশুদের বিশেষ কোরাস দল। তবে দীর্ঘ বিরতির কারণে খেলোয়াড়দের পেশি ঠান্ডা হয়ে চোটের ঝুঁকি বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২৩: ৫৩

আর্জেন্টিনার তিন, অপরিবর্তিত স্পেন

তিনটি পরিবর্তন নিয়ে ফাইনালে নামছে আর্জেন্টিনা। কোচ লিওনেল স্কালোনি বেঞ্চে বসিয়েছেন নাউয়েল মোলিনা, লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও জুলিয়ানো সিমিওনে। তাঁদের পরিবর্তে একাদশে ফিরেছেন গনসালো মন্তিয়েল, রদ্রিগো দে পল, নিকো গনসালেস। অন্যদিকে স্পেন মাঠে নামছে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে।

আর্জেন্টিনা একাদশ

এমি মার্তিনেস, গনসালো মন্তিয়েল, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস, নিকোলাস তালিয়াফিকা, রদ্রিগো দে পল, এনসো ফের্নান্দেস, মাক আলিস্তার, নিকো গনসালেস, লিওনেল মেসি ও হুলিয়ান আলভারেস।

স্পেন একাদশ

উনাই সিমন, পেদ্রো পোরো, পাউ কুবারসি, আইমেরিক লাপোর্তে, কুকুরেয়া, রদ্রি, ফাবিয়ান রুইস, দানি অলমো, লামিনে ইয়ামাল, আলেক্স বায়েনা ও মিকেল ওইয়ারসাবাল।

২৩: ৫৩

স্বাগত

বিশ্বকাপ ফাইনাল উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের পত্রিকার ধারাবিবরণীতে স্বাগত। নিউজার্সি স্টেডিয়ামে রাত ১টায় মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-স্পেন। আর্জেন্টিনা যেখানে টানা দ্বিতীয় ও চতুর্থ শিরোপার লক্ষ্যে মাঠে নামছে। ১৬ বছর পর ফাইনালে ওঠা স্পেন রয়েছে দ্বিতীয় শিরোপার খোঁজে।