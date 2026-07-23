Ajker Patrika
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কর্মী নেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইসলামিক ব্যাংকিং, মিডিয়াম বিজনেস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং, মিডিয়াম বিজনেস।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে চার বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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