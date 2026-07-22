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বরিশাল

সরকারি হাতেম আলী কলেজ: উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে পারেননি মেহবুবা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সরকারি হাতেম আলী কলেজ: উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান করতে পারেননি মেহবুবা
বরিশাল সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ। ফাইল ছবি

বরিশাল সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে পারেননি অধ্যাপক মোসা. মেহবুবা আলম। আজ বুধবার তিনি ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে যোগদানের চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক মেহবুবা নন-ক্যাডার শিক্ষক হওয়ায় তাঁকে এ সরকারি কলেজে যোগদানে একজোট হয়ে আপত্তি তুলেছেন বরিশালের বিভিন্ন কলেজের ক্যাডার শিক্ষকেরা।

গতকাল মঙ্গলবার (২১ জুলাই) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মুহাম্মদ হেলাল চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে অধ্যাপক মেহবুবাকে হাতেম আলী কলেজে উপাধ্যক্ষ পদে পদায়ন করা হয়েছিল।

জানতে চাইলে অধ্যাপক মোসা. মেহবুবা আলম জানান, তিনি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উপাধ্যক্ষ পদে পদায়ন পেয়ে আজ হাতেম আলী কলেজে যোগ দিতে আসেন। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, তিনি চাপে আছেন বিসিএস শিক্ষকদের অ্যাসোসিয়েশনের। তিনি সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কলেজে যোগদানের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

অধ্যাপক মেহবুবা বলেন, ‘শিক্ষামন্ত্রী ও স্থানীয় এমপি আমার পদায়নে সুপারিশ করেছেন। অথচ মন্ত্রণালয়ের আদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন। আসলে তাঁরা (ক্যাডার শিক্ষকেরা) লুটেপুটে খাবেন, আমরা আসতে পারব না।’ তিনি আরও বলেন, ‘অবশ্যই পদায়নের বিধান আছে। আমরা ২০০০ বিধিতে নয়, ৮১ বিধির শিক্ষক। রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিমুক্ত হয়ে আসছি। কিন্তু আমাকে এখানে যোগদান করতে দেয়নি।’

তবে সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের অধ্যাপক ও বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের হাতেম আলী কলেজ ইউনিট নেতা খান শাহিনুল হক বলেন, অধ্যাপক মেহবুবা আলম আত্মীকৃত নন-ক্যাডার শিক্ষক। ক্যাডারভুক্ত সরকারি কলেজে একজন নন-ক্যাডার দায়িত্ব নিতে পারেন না। তাঁর চেয়ে সিনিয়র শিক্ষক এ কলেজে রয়েছেন। তাঁরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আখতারুজ্জামান খানের কাছে। এমনকি মন্ত্রণালয় ও ডিজি অফিসে ক্যাডার শিক্ষকেরা এই পদায়নের আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, ‘অধ্যাপক মেহবুবা আজ সকাল ৯টার দিকে এসেছিলেন। পরে নিজেই চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো ধরনের সাক্ষাৎ হয়নি।’

এ ব্যাপারে সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আখতারুজ্জামান খান জানান, উপাধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন হওয়া অধ্যাপক মেহবুবা যোগদানের জন্য আজ সকালে এসে তাঁর কাছে রিপোর্ট করে গেছেন। তবে তাঁর এ পদায়ন নিয়ে বরিশালের বিভিন্ন কলেজের ক্যাডার শিক্ষকেরা আপত্তি তুলেছেন। অধ্যাপক মেহবুবা নন-ক্যাডার শিক্ষক। তিনি ঝালকাঠি মহিলা কলেজ থেকে নন-ক্যাডার শিক্ষক হন। ওই সময় ঝালকাঠি মহিলা কলেজসহ ১৮টি বেসরকারি মহিলা কলেজ একযোগে সরকারি হয়। হাতেম আলী কলেজে উপাধ্যক্ষ পদ ক্যাডার শিডিউলভুক্ত।

এই ১৮ কলেজের নন-ক্যাডার শিক্ষকেরা যাতে ক্যাডারভুক্ত কলেজে পদায়ন না করতে পারেন, এ জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকেরা আদালতের রায় পেয়েছেন। তিনি বলেন, বরিশালের বিভিন্ন সরকারি কলেজের শিক্ষকেরা আজ ক্যাম্পাসে এসে এ বিষয়ে কেবল আপত্তি তুলেছেন। এ ক্ষেত্রে পদায়ন হওয়া উপাধ্যক্ষ মেহবুবার সঙ্গে ওই শিক্ষকদের কোনো মুখোমুখি হয়নি।

বিষয়:

বরিশাল জেলাফরিদপুরবরিশাল বিভাগফরিদপুর সদরজেলার খবরসরকারি
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