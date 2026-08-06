Ajker Patrika
En
ব্যাংক

ব্যাংক এশিয়া নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংক এশিয়া নিয়োগ দিচ্ছে, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (এসইও-এফভিপি)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (এসইও-এফভিপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে পাঁচ বছর।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, সপ্তাহে ছুটি দুই দিনইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, সপ্তাহে ছুটি দুই দিন

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরিগণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরি

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিমানবাহিনীতে ৩৪২ বেসামরিক পদে নিয়োগবিমানবাহিনীতে ৩৪২ বেসামরিক পদে নিয়োগ

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংকব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত