Ajker Patrika
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চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন, তালিকায় আছেন যাঁরা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ আগস্ট ২০২৬, ১৪: ৫২
চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন, তালিকায় আছেন যাঁরা

পুনর্গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। গত ২৯ জুলাই প্রকাশিত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আসলাম মোল্লার সই করা এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন কার্যক্রম আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও সমন্বিত করতে ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড পুনর্গঠন করেছে সরকার।

১৫ সদস্যবিশিষ্ট চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানকে বোর্ডের সদস্যসচিব করা হয়েছে। বোর্ডের সদস্য হিসেবে রয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র), আইন ও বিচার বিভাগের একজন প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ের একজন প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) সাবেক সভাপতি ও চলচ্চিত্র গবেষক আবদুর রহমান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি শাহীন সুমন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি শিবা শানু, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সভাপতি আওলাদ হোসেন, অভিনেত্রী কাজী নওশাবা, গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ এবং সংগীতশিল্পী দিঠি আনোয়ার।

প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩-এর ৩ এবং ৩-এর উপধারা (১)-এর ক্ষমতাবলে এই নতুন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে গঠিত পূর্বের বোর্ড বাতিল করে অবিলম্বে এ নতুন আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

চলচ্চিত্রতথ্য মন্ত্রণালয়সিনেমাবিনোদনপ্রজ্ঞাপন
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