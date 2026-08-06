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৭ পদে কর্মী নেবে নগদ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
৭ পদে কর্মী নেবে নগদ, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ মোবাইল বিলের সুবিধা

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ফিল্ড কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: ফিল্ড কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার।

পদসংখ্যা: ৭টি।

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শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বিমানবাহিনীতে ৩৪২ বেসামরিক পদে নিয়োগবিমানবাহিনীতে ৩৪২ বেসামরিক পদে নিয়োগ

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ২২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সমন্বিত স্বাস্থ্য/চিকিৎসা বিমা এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

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