Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

আইসিইউতে হাতকড়া পরা ছবি ভাইরাল: আওয়ামী লীগ নেতা মনির খানের মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আইসিইউতে হাতকড়া পরা ছবি ভাইরাল: আওয়ামী লীগ নেতা মনির খানের মৃত্যু
আওয়ামী লীগ নেতা মো. মিজানুর রহমান খান মনির খান। ছবি: সংগৃহীত

একাধিক মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান খান (মনির খান) মারা গেছেন। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মনির খানের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর আগে আইসিইউর বিছানায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় মনির খানের হাতে হাতকড়া পরানো একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ছবিটি ভাইরালের পর ঢামেক চিকিৎসাধীন বন্দীর আইসিইউতে হাতকড়া পরিয়ে রাখার বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

মনির খানের পরিবারের সদস্যরা জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটি নিয়ে বিতর্ক শুরুর পর তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সব মামলায় আদালত জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় তিনি আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেননি।

মরহুম মনির খান পটুয়াখালী সদর উপজেলার বহালগাছিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল খালেক খানের ছেলে। তিনি পটুয়াখালী সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশনের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে পটুয়াখালী সদর উপজেলা পরিষদ মাঠে তাঁর জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

বিষয়:

পটুয়াখালীমৃত্যুবরিশাল বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
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