Ajker Patrika
ইসলাম

পেট ব্যথা কমানোর দোয়া ও আমল

ইসলাম ডেস্ক 
পেট ব্যথা কমানোর দোয়া ও আমল
ছবি: সংগৃহীত

অনিয়ম, বদহজম কিংবা গ্যাসের সমস্যার কারণে হুটহাট পেট ব্যথা আমাদের যন্ত্রণায় ফেলে দেয়। যেকোনো ব্যথাই অস্বস্তিকর। ইসলামে এই ধরনের শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে চিকিৎসার পাশাপাশি বিশেষ দোয়া ও আমল শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা জানব পেটব্যথা ও শারীরিক কষ্ট দূর করার শক্তিশালী কিছু দোয়া ও আমল।

১. নবীজি (সা.)-এর শেখানো দোয়া

হজরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পেটের তীব্র ব্যথার কথা জানান। তখন নবীজি (সা.) তাঁকে একটি বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়ে দেন।

পদ্ধতি: প্রথমে ব্যথার স্থানে ডান হাত রেখে তিনবার ‘বিসমিল্লাহ’ বলুন। এরপর নিচের দোয়াটি সাতবার পাঠ করুন:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدرتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

বাংলা উচ্চারণ: আউজু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাজিরু।

অর্থ: আল্লাহর মর্যাদা ও তাঁর কুদরতের অসিলায় আমি যা অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি—তা থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (সহিহ্ মুসলিম: ৪১৯৯)

২. পেটব্যথার জন্য কোরআনের আমল

কোরআনুল কারিমের একটি বিশেষ আয়াত নিয়মিত পাঠ করলে পেটব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মুফাসসিরগণের মতে, এই আমলটি অত্যন্ত কার্যকর। পেটব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর এই আয়াতটি পাঁচবার পাঠ করবেন।

আয়াতটি হলো:

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

উচ্চারণ: লা ফিহা গাওলুওঁ ওয়া লা হুম আনহা ইউনজাফুন।

অর্থ: তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা তাতে মাতালও হবে না। (সুরা সাফফাত: ৪৭)

৩. যেকোনো রোগ ও শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তির দোয়া

হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, কেউ অসুস্থ বোধ করলে এই দোয়াটি পড়লে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দেবেন:

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ

উচ্চারণ: রাব্বুনাল্লাহুল লাজি ফিস সামা-ই তাকাদ্দাসাস মুকা, আমরুকা ফিস সামা-ই ওয়াল আরদি, কামা রাহমাতুকা ফিস সামা-ই, ফাজআল রাহমাতুকা ফিল আরদি, ইগফির লানা হুবানা ওয়া খাতা-য়া-না, আনতা রাব্বুত তাইয়িবিন, আনজিল রাহমাতাম মিন রাহমাতিকা, ওয়া শিফাউম মিন শিফা-ইকা আলা হাজাল ওয়াজ-ই।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমানে রয়েছেন। আপনার নাম সম্মানিত, আসমান-জমিনে আপনার কর্তৃত্ব, আসমানে যেমন আপনার রহমত তেমনি জমিনেও বর্ষণ করুন। আমাদের পাপ ও গুনাহ মার্জনা করুন। আপনি সুস্থ-সৎদের প্রতিপালক, আপনার বিপুল রহমত থেকে রহমত বর্ষণ করুন। এই ব্যথা-যন্ত্রণায় আরোগ্য দান করুন। (সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯২, সুনানে নাসায়ি: ১০৮৭৬)

পেটব্যথায় তাৎক্ষণিক করণীয় ও সতর্কতা

দোয়া ও আমল মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং আল্লাহর সাহায্য ত্বরান্বিত করে। তবে ইসলামের নির্দেশ হলো দোয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা।

  • গ্যাসের সমস্যা: যদি গ্যাসের কারণে ব্যথা মনে হয়, তবে দ্রুত গ্যাসের ওষুধ ও পর্যাপ্ত পানি পান করুন।
  • ডাক্তারের পরামর্শ: যদি ব্যথার সঙ্গে বমি, তীব্র জ্বর বা অসহ্য যন্ত্রণা থাকে, তবে দেরি না করে নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
  • পরিশুদ্ধ জীবন: পরিমিত খাবার গ্রহণ ও সুন্নত তরিকায় পানি পান বদহজম ও পেট ব্যথা থেকে দূরে রাখে।

অসুস্থতা দিলে আল্লাহই শিফা দান করেন। তাই ব্যথার সময় অস্থির না হয়ে নবীজি (সা.)-এর শেখানো এই মাসনুন দোয়াগুলো বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমল করুন।

বিষয়:

ইসলামদোয়াদোয়া-সুরা
