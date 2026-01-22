পেট ব্যথা কমানোর দোয়া ও আমল

অনিয়ম, বদহজম কিংবা গ্যাসের সমস্যার কারণে হুটহাট পেট ব্যথা আমাদের যন্ত্রণায় ফেলে দেয়। যেকোনো ব্যথাই অস্বস্তিকর। ইসলামে এই ধরনের শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে চিকিৎসার পাশাপাশি বিশেষ দোয়া ও আমল শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা জানব পেটব্যথা ও শারীরিক কষ্ট দূর করার শক্তিশালী কিছু দোয়া ও আমল।
হজরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পেটের তীব্র ব্যথার কথা জানান। তখন নবীজি (সা.) তাঁকে একটি বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়ে দেন।
পদ্ধতি: প্রথমে ব্যথার স্থানে ডান হাত রেখে তিনবার ‘বিসমিল্লাহ’ বলুন। এরপর নিচের দোয়াটি সাতবার পাঠ করুন:
أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدرتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ
বাংলা উচ্চারণ: আউজু বি-ইজ্জাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাজিরু।
অর্থ: আল্লাহর মর্যাদা ও তাঁর কুদরতের অসিলায় আমি যা অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি—তা থেকে মুক্তি চাচ্ছি। (সহিহ্ মুসলিম: ৪১৯৯)
কোরআনুল কারিমের একটি বিশেষ আয়াত নিয়মিত পাঠ করলে পেটব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মুফাসসিরগণের মতে, এই আমলটি অত্যন্ত কার্যকর। পেটব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর এই আয়াতটি পাঁচবার পাঠ করবেন।
আয়াতটি হলো:
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ
উচ্চারণ: লা ফিহা গাওলুওঁ ওয়া লা হুম আনহা ইউনজাফুন।
অর্থ: তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা তাতে মাতালও হবে না। (সুরা সাফফাত: ৪৭)
হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, কেউ অসুস্থ বোধ করলে এই দোয়াটি পড়লে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দেবেন:
رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ، عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ
উচ্চারণ: রাব্বুনাল্লাহুল লাজি ফিস সামা-ই তাকাদ্দাসাস মুকা, আমরুকা ফিস সামা-ই ওয়াল আরদি, কামা রাহমাতুকা ফিস সামা-ই, ফাজআল রাহমাতুকা ফিল আরদি, ইগফির লানা হুবানা ওয়া খাতা-য়া-না, আনতা রাব্বুত তাইয়িবিন, আনজিল রাহমাতাম মিন রাহমাতিকা, ওয়া শিফাউম মিন শিফা-ইকা আলা হাজাল ওয়াজ-ই।
অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমানে রয়েছেন। আপনার নাম সম্মানিত, আসমান-জমিনে আপনার কর্তৃত্ব, আসমানে যেমন আপনার রহমত তেমনি জমিনেও বর্ষণ করুন। আমাদের পাপ ও গুনাহ মার্জনা করুন। আপনি সুস্থ-সৎদের প্রতিপালক, আপনার বিপুল রহমত থেকে রহমত বর্ষণ করুন। এই ব্যথা-যন্ত্রণায় আরোগ্য দান করুন। (সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৯২, সুনানে নাসায়ি: ১০৮৭৬)
দোয়া ও আমল মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং আল্লাহর সাহায্য ত্বরান্বিত করে। তবে ইসলামের নির্দেশ হলো দোয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা।
অসুস্থতা দিলে আল্লাহই শিফা দান করেন। তাই ব্যথার সময় অস্থির না হয়ে নবীজি (সা.)-এর শেখানো এই মাসনুন দোয়াগুলো বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমল করুন।
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় ও প্রাকৃতিক কাজ প্রস্রাব-পায়খানা বা ইস্তেঞ্জা করার ক্ষেত্রেও ইসলাম দিয়েছে চমৎকার কিছু আদব ও শিষ্টাচার। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের জন্য পিতার মতো। আমি তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দিয়ে থাকি।’ (সুনানে আবু দাউদ)১ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১৩ ঘণ্টা আগে
চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।১ দিন আগে
হবিগঞ্জে মাত্র সাড়ে আট মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে সাত বছর বয়সী শিশু মিজানুর রহমান। অদম্য মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সে এই গৌরব অর্জন করেছে। মিজানুর রহমান হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জিল্লুর রহমানের ছেলে।১ দিন আগে