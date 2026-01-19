সুরা ফালাকের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ, ব্যাখ্যা ও ফজিলত

ইসলাম ডেস্ক
সুরা ফালাক পবিত্র কোরআনুল কারিমের ১১৩তম সুরা। আরবিতে সুরাটির নাম: سورة الفلق। মহান আল্লাহ তাআলা এই সুরার মাধ্যমে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। মূলত জাদু-টোনা, হিংসা ও অনিষ্ট থেকে বাঁচতে সুরাটি মুমিনের জন্য এক শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই সুরা ফালাক বাংলা উচ্চারণ, অর্থসহ জানুন। জাদু, হিংসা ও বদনজর থেকে বাঁচতে সুরা ফালাকের আমল এবং ফজিলত সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন এই নিবন্ধে।
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অর্থ
|قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
|১ . কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক।
|বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,
|مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
|২. মিন শাররি মা-খালাক।
|তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অনিষ্ট থেকে,
|وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
|৩. ওয়া মিন শাররি গা-সিকিন ইজা ওয়াকাব।
|অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়,
|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ
|৪. ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল উকাদ।
|গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,
|وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
|৫. ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইজা হাসাদ।
|এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।
সুরা ফালাকে মহান আল্লাহকে ‘রাব্বিল ফালাক’ বা ‘প্রভাতের পালনকর্তা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রধানত চারটি অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে:
সুরা ফালাক পাঠের ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য সহিহ্ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই সুরাকে ‘মুআওউইজাতাইন’ বা আশ্রয় প্রার্থনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
সুরা ফালাক হলো মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক সুরক্ষার এক শক্তিশালী দোয়া। নিয়মিত এই সুরা পাঠের মাধ্যমে আপনি জাদু-টোনা, হিংসা এবং শয়তানের অশুভ প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন।
