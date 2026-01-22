Ajker Patrika
রাজনীতি

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪০
ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান
মৌলভীবাজারের আইনপুরে সমাবেশে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ধানের শীষ যখন দেশ পরিচালনা করেছে, কোনো মানুষ গুমের শিকার হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজারের আইনপুরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ কথা বলেন।

সকালে সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে অংশগ্রহণ শেষে তারেক রহমান মৌলভীবাজারে যান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে গতকাল রাতে সিলেটে যান তারেক রহমান।

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। এই নিশ্চয়তা একমাত্র ধানের শীষ দিতে পারে। টেক ব্যাক বাংলাদেশের অর্ধেকে এসেছি আমরা।’

বিগত নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘তামাশার নির্বাচন হয়েছে। ভোটের অধিকার ছিল না। মানুষ তাঁর কষ্টের কথা কাকে বলবে, সেই লোকটাও ছিল না।’

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘ঢাকা থেকে সিলেট যেতে যত সময় লাগে, লন্ডন যেতেও সেই সময় লাগে না। এই হলো বিগত সরকারের উন্নয়নের নমুনা।’

মৌলভীবাজারের আইনপুরে সমাবেশে জেলা শাখার আহ্বায়ক ফজলুল কবির সভাপতিত্ব করেন। এ সমাবেশে চারজন প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেন তারেক রহমান।

বিষয়:

মৌলভীবাজারবিএনপিগুমমৌলভীবাজার সদরতারেক রহমানধানের শীষপাঠকের আগ্রহ
