বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি খেলবে না, সেটা জানতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে যখন দোটানায় লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিমরা, তখন নিয়মিতই তাঁদের সমর্থন দিচ্ছে পাকিস্তান। এবার পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও একটু বেড়েছে।
হয় ভারতে খেলতে হবে, না হলে বিশ্বকাপ বর্জন করতে হবে—গতকাল আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশকে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে। নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) আরও একদিন সময় দিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা। এরই মধ্যে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ আজ সূত্রের বরাতে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যদি আইসিসি বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে অন্য কোথাও না সরায়, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করতে পারে জিও নিউজের প্রতিবেদনে জানা গেছে।
আইসিসির ভার্চুয়াল বৈঠকে গতকাল সকল পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকেরা অংশ নিয়েছেন। জানা গেছে, আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ছাড়াও সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসএলসি সভাপতি শাম্মি সিলভা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, সিএ চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট সভাপতি তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সিডব্লিউআই সভাপতি কিশোর শ্যালো, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) প্রতিনিধি রজার টুজ, ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন, ক্রিকেট সাউথ আরিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ মুসাজি এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ।
ভোট হয়েছে ১২ পূর্ণ সদস্য ও ২ সহযোগী দেশের মধ্যে। বাংলাদেশ ১২-২ ব্যবধানে হেরেছে বলে বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র এমনটাই জানিয়েছে। বাংলাদেশ পেয়েছে শুধু পিসিবির ভোট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ভোট। আইসিসির ভার্চুয়াল সভার পর গত রাতেই বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বসেছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ বিকেল ৩টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসবেন। ভারতে খেলা-না খেলার ব্যাপারে লিটন-তাসকিনদের মতামত শুনবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা।
৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের তরফ থেকে এতটা জোরাল হবে, এটা বোধ হয় আগে ভাবেননি ভারতের ক্ষমতাসীনরা। ভেন্যু পরিবর্তন করতে আইসিসিকে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছে বিসিবি। আজ বোর্ড সভায় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প দল নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি, যদি না বিসিবি তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে। এরই মধ্যে বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে আইসিসির কাছে চিঠিও লিখেছে পিসিবি। বাংলাদেশের জন্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও বন্ধ রেখেছিল বলে পাকিস্তানের স্থানীয় এক গণমাধ্যমে কদিন আগে খবর প্রকাশ হয়েছিল।
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। গতকাল সভার পর আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতের কোনো ভেন্যুতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সাংবাদিক, বোর্ড কর্মকর্তা এবং ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কোনো হুমকি নেই বলে আইসিসির নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি যাচাই-বাছাই করে দেখেছে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডকে আইসিসি প্রস্তুত করে রাখছে বলে ক্রিকইনফো জানিয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা না খেলার ইস্যু মীমাংসিত হচ্ছে আজ। বিকেলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের। সেখানেই আসবে সিদ্ধান্ত।৪৪ মিনিট আগে
সৌদি আরবের আল নাসর ক্লাবের হয়ে একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে ভারী হচ্ছে রোনালদোর রেকর্ডের পাল্লাও। মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যখন একের পর এক কীর্তিতে ব্যস্ত, তখন তাঁর জন্মভূমিতে তাঁরই ভাস্কর্যে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে
৪-২ গোলের জয়ের স্কোরকার্ড দেখে বার্সেলোনার জয়টা আয়েশি মনে হতেই পারে। তবে এটুকু দেখে পুরোটা বোঝা যায় না। প্রাগের ফরচুনা অ্যারেনাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে স্লাভিয়া প্রাহার বিপক্ষে খেলতে বার্সেলোনাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল আবহাওয়ার সঙ্গেও। শুধু তা-ই নয়, ম্যাচ শেষে বার্সা পেয়েছে একগাদা দুঃসংবাদ।৩ ঘণ্টা আগে
এই জয় তো এই হার—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা চলছে এভাবেই। উইন্ডহোকে ১৫ জানুয়ারি তানজানিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। একই মাঠে ১৮ জানুয়ারি আফগানিস্তানের কাছে ১৩৮ রানে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে উইন্ডিজ।৩ ঘণ্টা আগে