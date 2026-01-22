Ajker Patrika
সুরা ফিল অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও হস্তী বাহিনীর ঘটনা

ফিল শব্দের অর্থ হলো হাতি। সুরা ফিলে মহান আল্লাহ তাআলা ইয়েমেনের শাসক আবরাহার বিশাল হস্তী বাহিনী ধ্বংস হওয়ার অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সুরা ফিল। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র কোরআনুল কারিমের ১০৫তম সুরা হলো ‘ফিল’। মক্কায় নাজিল হওয়া মাত্র পাঁচ আয়াতের এই সুরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর ঘর কাবা ধ্বংস করতে আসা শত্রুদের পরিণতি কী হয়েছিল, তা এই সুরায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সুরা ফিল আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

নিচে সুরা ফিলের প্রতিটি আয়াতের আরবির পাশাপাশি বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হলো:

সুরা ফিল (سورة فيل)
আরবিবাংলা উচ্চারণঅর্থ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِআলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহা-বিল ফিল।১. আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছিলেন?
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍআলাম ইয়াজআল কাইদাহুম ফি তাদলিল।২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবিল।৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন,
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍতারমি-হিম বিহিজা-রাতিম মিন সিজ্জিল।৪. যারা তাদের ওপর পোড়া মাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল।
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍফাজাআলাহুম কাআসফিম মাকুল।৫. অতঃপর তিনি তাদের চিবানো তৃণ-ঘাসের মতো করে দিলেন।

শানে নুজুল: আবরাহার হস্তী বাহিনীর ঘটনা

মহানবী (সা.)-এর জন্মের বছরটি আরবে আমুল ফিল বা হাতির বছর হিসেবে পরিচিত। তৎকালীন ইয়েমেনের শাসনকর্তা আবরাহা আল-আশরাম মক্কার কাবার প্রতি মানুষের গভীর অনুরাগ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি ইয়েমেনে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করে মানুষকে সেদিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। উল্টো আরবের জনৈক ব্যক্তি তাঁর গির্জা অপবিত্র করলে আবরাহা প্রচণ্ড ক্ষোভে কাবা ধ্বংসের সংকল্প করেন।

খ্রিষ্টীয় ৫৭০ বা ৫৭১ সালে আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হাতি নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী মুহাসসার উপত্যকায় পৌঁছালে তাঁর প্রধান হাতিটি কাবার দিকে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে পড়ে। শত চেষ্টায়ও হাতিটিকে সামনে বাড়ানো সম্ভব হয়নি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর নির্দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে অলৌকিক বিপর্যয় নেমে আসে। ক্ষুদ্রাকার এই পাখিরা ঠোঁট ও পায়ে করে ছোলার দানার মতো কঙ্কর নিক্ষেপ করতে থাকে। যার গায়ে এই কঙ্কর বিঁধত, তার শরীর পচে-গলে ধ্বংস হয়ে যেত। সুরা ফিলে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফেরদের সতর্ক করেন।

সুরা ফিলের ৩ শিক্ষা

১. আল্লাহর ক্ষমতা: আল্লাহ চাইলে ক্ষুদ্র পাখি দিয়েও শক্তিশালী বিশাল হস্তী বাহিনী ধ্বংস করতে পারেন।

২. কাবাঘরের মর্যাদা: কাবা আল্লাহর ঘর, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ নিজেই এর রক্ষাকারী।

৩. অহংকারের পতন: সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

