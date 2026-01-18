দোয়া কুনুত পড়ার নিয়ম, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

ইসলাম ডেস্ক
দোয়া কুনুত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় আমল। কুনুত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নীরবতা, বিনয়, ইবাদত বা দাঁড়ানো। পরিভাষায়, নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে বিশেষ কোনো প্রার্থনা বা মোনাজাত করাকে দোয়া কুনুত বলা হয়। যদিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটি রুকনই অত্যন্ত মূল্যবান, তবে বিতর নামাজে দোয়া কুনুতের আমলটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
বিতর নামাজ সাধারণত তিন রাকাত হয়ে থাকে। এই নামাজের তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য একটি সুরা বা আয়াতাংশ মিলাতে হয়। কিরাত শেষ করে রুকুতে যাওয়ার আগে তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলে হাত পুনরায় কান পর্যন্ত উঠিয়ে বেঁধে নিতে হয় এবং এরপর দোয়া কুনুত পাঠ করতে হয়। দোয়া কুনুত পাঠ শেষ হলে এরপর রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামাজ সম্পন্ন করতে হয়।
اَللَّهُمَّ اِنَّ نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ
আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা, ওয়ানুমিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাক ফুরুকা, ওয়ানাখলাউ ওয়ানাত রুকু মাইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানাবুদু ওয়ালাকা নুসল্লি, ওয়ানাস জুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ; ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আজাবাকা; ইন্না আজাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক।
হে আল্লাহ, আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই কাছে ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ইমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সকল মঙ্গল তোমারই দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না। হে আল্লাহ, আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামাজ পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আজাবকে ভয় করি। আর তোমার আজাব তো কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত।
দোয়া কুনুত রুকুর আগে না পরে—এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও হানাফি মাজহাব ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী এটি রুকুর আগেই পাঠ করতে হয়। এ নিয়ে দুটি বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো—
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নামাজ হলো বিতর। বিতর শব্দের অর্থ হলো বিজোড়। এশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগপর্যন্ত এই নামাজ আদায়ের সময়। যারা নিয়মিত শেষ রাতে বা তাহাজ্জুদে উঠতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়া উত্তম। তবে শেষ রাতে জাগার সম্ভাবনা কম থাকলে ঘুমানোর আগেই এশার নামাজের পর তা আদায় করে নেওয়া উচিত।
দোয়া কুনুত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় আমল। কুনুত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নীরবতা, বিনয়, ইবাদত বা দাঁড়ানো। পরিভাষায়, নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে বিশেষ কোনো প্রার্থনা বা মোনাজাত করাকে দোয়া কুনুত বলা হয়। যদিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটি রুকনই অত্যন্ত মূল্যবান, তবে বিতর নামাজে দোয়া কুনুতের আমলটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।
বিতর নামাজ সাধারণত তিন রাকাত হয়ে থাকে। এই নামাজের তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য একটি সুরা বা আয়াতাংশ মিলাতে হয়। কিরাত শেষ করে রুকুতে যাওয়ার আগে তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলে হাত পুনরায় কান পর্যন্ত উঠিয়ে বেঁধে নিতে হয় এবং এরপর দোয়া কুনুত পাঠ করতে হয়। দোয়া কুনুত পাঠ শেষ হলে এরপর রুকু ও সিজদার মাধ্যমে নামাজ সম্পন্ন করতে হয়।
اَللَّهُمَّ اِنَّ نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ
আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা, ওয়ানুমিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনি আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাক ফুরুকা, ওয়ানাখলাউ ওয়ানাত রুকু মাইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানাবুদু ওয়ালাকা নুসল্লি, ওয়ানাস জুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ; ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আজাবাকা; ইন্না আজাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক।
হে আল্লাহ, আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই কাছে ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ইমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সকল মঙ্গল তোমারই দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না। হে আল্লাহ, আমরা তোমারই দাসত্ব করি, তোমারই জন্য নামাজ পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আজাবকে ভয় করি। আর তোমার আজাব তো কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত।
দোয়া কুনুত রুকুর আগে না পরে—এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও হানাফি মাজহাব ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী এটি রুকুর আগেই পাঠ করতে হয়। এ নিয়ে দুটি বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো—
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নামাজ হলো বিতর। বিতর শব্দের অর্থ হলো বিজোড়। এশার নামাজের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগপর্যন্ত এই নামাজ আদায়ের সময়। যারা নিয়মিত শেষ রাতে বা তাহাজ্জুদে উঠতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়া উত্তম। তবে শেষ রাতে জাগার সম্ভাবনা কম থাকলে ঘুমানোর আগেই এশার নামাজের পর তা আদায় করে নেওয়া উচিত।
আল্লাহ তাআলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর এ মর্যাদা টিকে থাকে বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে। অহংকার এমন এক মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি—যা ইমান, চরিত্র ও মানবিকতাকে ধ্বংস করে দেয়।৯ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১৬ ঘণ্টা আগে
আয়াতুল কুরসি পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার ২৫৫তম আয়াত। এই আয়াতে মহাবিশ্বের ওপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ঘোষণা করা হয়েছে। এই আয়াত পাঠ করলে অসংখ্য ফজিলত ও সওয়াব লাভ হয়। এ ছাড়া দুষ্ট জিন, জাদুর আছর দূর করতেও এই আয়াতটি ব্যবহৃত হয়।১ দিন আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।২ দিন আগে