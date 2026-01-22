Ajker Patrika
এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।

কর্মস্থল: ফার্মগেট, ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

