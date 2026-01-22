Ajker Patrika
ইসলাম

বাথরুমে প্রবেশের আদব ও দোয়া

ইসলাম ডেস্ক 
বাথরুমে প্রবেশের আদব ও দোয়া
বাথরুমে প্রবেশের দোয়া। ছবি: সংগৃহীত

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় ও প্রাকৃতিক কাজ প্রস্রাব-পায়খানা বা ইস্তেঞ্জা করার ক্ষেত্রেও ইসলাম দিয়েছে চমৎকার কিছু আদব ও শিষ্টাচার। মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের জন্য পিতার মতো। আমি তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দিয়ে থাকি।’ (সুনানে আবু দাউদ)

নিচে বাথরুমে প্রবেশ, বের হওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনের মাসআলা-মাসায়েল বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বাথরুমে প্রবেশের দোয়া ও নিয়ম

বাথরুম বা নোংরা জায়গা শয়তান ও জিনের আবাসস্থল। তাই নবীজি (সা.) সেখানে প্রবেশের আগে আল্লাহর আশ্রয় নিতে শিখিয়েছেন।

বাথরুমে প্রবেশের দোয়া হলো—

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

বাংলা উচ্চারণ: ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইস।’

অর্থ: ‘আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট নারী জিনের অনিষ্ট থেকে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)। বাথরুমে বাঁ পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং মাথা ঢেকে রাখা সুন্নত।

ইস্তেঞ্জা বা পবিত্রতা অর্জনের সঠিক উপায়

ইসলামের পরিভাষায়, মলমূত্র ত্যাগের পর নাপাকি দূর করাকে ‘ইস্তেঞ্জা’ বলা হয়। পবিত্রতা অর্জনে পানি ব্যবহার করা সর্বোত্তম। তবে পানি না থাকলে বা পানির পাশাপাশি টিস্যু পেপার, মাটির ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করা বৈধ।

টিস্যু বা ঢিলা ব্যবহার: কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নত। (সহিহ মুসলিম)।

নিষিদ্ধ বস্তু: শুকনো হাড় বা গোবর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা যাবে না। কারণ হাড় হলো জিনের খাবার এবং গোবর নাপাক। (সহিহ বুখারি)। এ ছাড়া এসব ব্যবহারের ফলে নানা রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।

ডান হাতের ব্যবহার: কোনো ওজর ছাড়া ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য সম্পাদন করা অনুচিত। সব সময় বাঁ হাত ব্যবহার করতে হবে।

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। বাথরুমের এই ছোট ছোট আদব পালনের মাধ্যমে আমরা যেমন শারীরিক রোগবালাই থেকে বাঁচতে পারি, তেমনি শয়তানের অনিষ্ট থেকেও সুরক্ষিত থাকা সম্ভব।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণধর্ম ও জীবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সৌদি আরব-পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

আজকের রাশিফল: প্রেমে ‘পজেসিভ’ হলে বিবাদ বাড়বে, মোবাইল-মানিব্যাগ সাবধান

সিলেটের সকালটা আজ অন্যরকম

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

ইইউর সঙ্গে ‘উচ্চাভিলাষী’ নিরাপত্তা–প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যাচ্ছে ভারত, স্বাক্ষর আগামী সপ্তাহে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

নিষিদ্ধ করতে চায় সরকার, আপত্তি খাতসংশ্লিষ্টদের

নিষিদ্ধ করতে চায় সরকার, আপত্তি খাতসংশ্লিষ্টদের

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

সম্পর্কিত

পেট ব্যথা কমানোর দোয়া ও আমল

পেট ব্যথা কমানোর দোয়া ও আমল

বাথরুমে প্রবেশের আদব ও দোয়া

বাথরুমে প্রবেশের আদব ও দোয়া

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২২ জানুয়ারি ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২২ জানুয়ারি ২০২৬

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার