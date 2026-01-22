Ajker Patrika
সৌদি আরব–পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্পের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের কয়েকজন। ছবি: এএফপি

আটটি প্রভাবশালী মুসলিম দেশ যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত বোর্ড অব পিস বা শান্তি পরিষদে যোগ দেবে। গতকাল বুধবার এক যৌথ ঘোষণায় এই বিষয়টি জানায় দেশগুলো। একই দিনে ট্রাম্প স্বীকার করেন, কিছু দেশের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া এই বোর্ডে যোগ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়েছে, যৌথ বিবৃতিতে দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা জানান, সৌদি আরব, তুরস্ক, মিসর, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই আটটি দেশ বোর্ড অব পিসে তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠাবে। এই বোর্ডে বিশ্ব নেতারা সদস্য হিসেবে থাকবেন।

এর আগে, মিসর, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত বোর্ড অব পিসে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। তবে বাকি পাঁচটি দেশ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল। ট্রাম্প বিশেষভাবে সৌদি আরবকে এই বোর্ডে নিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে এত দিন রিয়াদ এ বিষয়ে নীরব ছিল।

বোর্ড অব পিসকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর গাজা ব্যবস্থাপনা তদারক করতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এই বোর্ডকে ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাত সমাধানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও ব্যবহার করতে চায়। প্রস্তাবিত এই বোর্ডের ‘আজীবন চেয়ারম্যান হবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।’ বোর্ডের স্থায়ী সদস্য হতে হলে প্রতিটি দেশকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ফি দিতে হবে।

বোর্ডটি বছরে মাত্র কয়েকবার বৈঠকে বসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গাজা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে মূল ভূমিকা পালন করবে ‘গাজা এক্সিকিউটিভ বোর্ড।’ গত শুক্রবার এই বোর্ডের সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়। এই বোর্ডে তুরস্ক, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

বোর্ড অব পিসে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে মুসলিম দেশগুলো তাদের যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, তারা ‘আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে ভিত্তি করে ন্যায়সংগত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে।’ তারা মনে করে, এর মাধ্যমে পুরো অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আসবে।

এ সময় ট্রাম্প আরও জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং বোর্ড অব পিসে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। ট্রাম্প বলেন, ‘এতে কিছু বিতর্কিত মানুষ আছেন, কিন্তু এরা কাজ জানেন। এদের প্রভাব অনেক বেশি। আমরা এমন দেশগুলো চাই, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ আছে।’

তিনি পুতিন সম্পর্কে বলেন, ‘আমি যদি বোর্ডে শুধু শিশুদের বসাতাম, তাহলে কিছুই হতো না। তাই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি তা গ্রহণ করেছেন।’ ট্রাম্প আরও বলেন, এই বোর্ড ‘জাতিসংঘের যেসব কাজ করা উচিত ছিল, সেগুলো অনেকটাই করবে। তবে আমরা জাতিসংঘের সঙ্গেও কাজ করব।’

