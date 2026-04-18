হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না: ট্রাম্প
ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তনে চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে ‘ব্ল্যাকমেল’ করতে চাইছে। তবে তারা এটা করতে পারবে না।

আজ শনিবার ওভাল অফিসে কয়েকটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

শুক্রবার ইরান হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিলেও আজ আবারও তা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ট্রাম্প। উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘তারা (ইরান) একটু বেশি চালাকি করার চেষ্টা করছে, যা তারা ৪৭ বছর ধরেই করে আসছে।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি। তারা আবারও প্রণালিটি বন্ধ করতে চেয়েছিল—আপনারা জানেন, এটি তারা বছরের পর বছর ধরে করে আসছে। কিন্তু তারা আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না।’

ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে ট্রাম্প এখনো ইতিবাচক সুর বজায় রেখেছেন। আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আসলে সবকিছু খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছে। দেখা যাক কী হয়, তবে আজ দিন শেষে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য হাতে পাব।’

উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় হরমুজ প্রণালি নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে আসা পরস্পরবিরোধী বিবৃতির ফলে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বেড়েছে।

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন জুনায়েদ-রাফেসহ আপ বাংলাদেশের ৩৩ নেতা

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

ইউটিউব দেখে অকটেন তৈরি করতে গিয়ে যুবক নিহত

ফিলিং স্টেশনের কর্মীর গলায় ছুরি ধরে ১৬৭ লিটার পেট্রল লুট, থানায় অভিযোগ

নারীশক্তির কমিটিতে নাম দেখে এনসিপি থেকেই পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন প্রীতি

হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না: ট্রাম্প

হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না: ট্রাম্প

হরমুজে দুটি ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

হরমুজ প্রণালিতে ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

হরমুজ প্রণালিতে ভারতীয় জাহাজে হামলা, ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব

মোজতবার বার্তায় প্রতিরোধের অঙ্গীকার, নেই আলোচনার কথা—ইরান যুদ্ধ কি থামছে না