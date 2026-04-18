হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না: ট্রাম্প

হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরানের ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তনে চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, হরমুজ বন্ধের ভয় দেখিয়ে ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে ‘ব্ল্যাকমেল’ করতে চাইছে। তবে তারা এটা করতে পারবে না।
আজ শনিবার ওভাল অফিসে কয়েকটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার সময় তিনি এসব কথা বলেন।
শুক্রবার ইরান হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিলেও আজ আবারও তা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ট্রাম্প। উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘তারা (ইরান) একটু বেশি চালাকি করার চেষ্টা করছে, যা তারা ৪৭ বছর ধরেই করে আসছে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি। তারা আবারও প্রণালিটি বন্ধ করতে চেয়েছিল—আপনারা জানেন, এটি তারা বছরের পর বছর ধরে করে আসছে। কিন্তু তারা আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না।’
ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে ট্রাম্প এখনো ইতিবাচক সুর বজায় রেখেছেন। আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আসলে সবকিছু খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছে। দেখা যাক কী হয়, তবে আজ দিন শেষে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য হাতে পাব।’
উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় হরমুজ প্রণালি নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে আসা পরস্পরবিরোধী বিবৃতির ফলে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বেড়েছে।
হামলার শিকার জাহাজ দুটির নাম ‘জগ অর্ণব’ ও ‘সানমার হেরাল্ড’। দুটি জাহাজেই সরাসরি গুলি করা হয়েছে। নয়াদিল্লি জাহাজ দুটিতে আইআরজিসির গুলির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।৩৭ মিনিট আগে
হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার সময় অপরিশোধিত তেলবাহী একটি ভারতীয় জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার ভারত সরকারের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এই ঘটনার পরপরই ভারতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে নয়াদিল্লি।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সেনা দিবস উপলক্ষে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনির একটি নতুন লিখিত বার্তা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই বার্তায় চলমান পরিস্থিতির সবচেয়ে আলোচিত দুটি বিষয়—হরমুজ প্রণালি ও ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকায় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
আজ সকালে মেরিটাইম ট্র্যাকারগুলোতে দেখা যায়, আটটি তেলের ট্যাংকারের একটি বিশাল বহর হরমুজ অতিক্রম করছে। সাত সপ্তাহ আগে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই ছিল বড় কোনো নৌযানের প্রথম প্রকাশ্য চলাচল। কিন্তু এই স্বস্তির রেশ বেশিক্ষণ টেকেনি।৪ ঘণ্টা আগে