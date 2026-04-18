চাকরির সুযোগ দেবে প্রাইম ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ১১
সম্প্রতি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ট্রেড সেলস অ্যান্ড এফআই বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর

অভিজ্ঞতা: ৫-৭ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থান

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং আবেদন করতে দেখুন এখানে

আবেদনের সময়সীমা: ২৯ এপ্রিল ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

