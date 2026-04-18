Ajker Patrika
ফেনী

ইউটিউব দেখে অকটেন তৈরি করতে গিয়ে যুবক নিহত

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৪৭
ইউটিউব দেখে অকটেন তৈরি করতে গিয়ে যুবক নিহত
বিস্ফোরণে দগ্ধ নুর আলম মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর সোনাগাজীতে ইউটিউব দেখে বিকল্প উপায়ে অকটেন তৈরি করতে গিয়ে নুর আলম মাসুদ নামের এক যুবক মারা গেছেন। ভয়াবহ বিস্ফোরণে দগ্ধ হওয়ার চার দিন পর আজ শনিবার (১৮ এপ্রিল) সকাল ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ‘সততা অয়েল মিলস’-এর মালিক ছিলেন।

গত মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল প্রাইমারি এলাকায় বিকল্প পদ্ধতিতে অকটেন তৈরির সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে একটি পাইপ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে গুরুতর দগ্ধ হন নুর আলম মাসুদ ও তাঁর সহকর্মী মো. ওমর ফারুক। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পরে ফেনী সদর হাসপাতাল হয়ে ঢাকায় বার্ন ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। চার দিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সহকারী ওমর ফারুক চিকিৎসাধীন।

নিহত নুর আলম মাসুদ সদর ইউনিয়নের ওমর খান পাঠানবাড়ির মৃত খুরশিদ আলমের ছেলে। তিনি পৌরসভার নজরুল প্রাইমারি এলাকার সাহাব উদ্দিনের নতুন বাড়িতে বসবাস করতেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

বিস্ফোরণে দগ্ধ নুর আলম মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত
বিস্ফোরণে দগ্ধ নুর আলম মাসুদ। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় বাসিন্দা রেজাউল করিম বলেন, ‘মাসুদ বিনয়ী ও সমাজসেবামূলক কাজে সক্রিয় একজন মানুষ হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। দুর্ঘটনার আগের রাতেও নজরুল প্রাথমিক যুব সমাজের উদ্যোগে মাহফিল আয়োজনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার পর আমরা হতবিহ্বল হয়েছি, একজন সমাজসেবককে হারালাম।’

স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠক জিয়া উদ্দিন হৃদয় বলেন, ‘আমরা প্রায় সময় দেখতাম তিনি ইউটিউব দেখে নতুন কিছু উদ্ভাবনের চেষ্টা করতেন। সম্প্রতি অকটেন তৈরির একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হন। হঠাৎ পাইপ বিস্ফোরণে আহত হয়ে মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।’

বিস্ফোরণের পর আহত নুর আলম মাসুদের ভাই মোর্শেদ গণমাধ্যমকে জানান, ‘তাঁর ভাই নতুন একটি পদ্ধতিতে অকটেন তৈরির কাজ করছিলেন। তবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় পাইপ বিস্ফোরিত হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।’

সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলাম বলেন, ‘বিস্ফোরণের পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মৃত্যুর বিষয়টি জেনেছি এবং এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

