পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

বরগুনার পাথরঘাটায় জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে একদল নারীর হামলায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
শনিবার (১৮ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে পাথরঘাটা বাজারের পূর্ব মাথায় মাংসের দোকান-সংলগ্ন একটি পানের দোকান ও বসতঘরে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিরোধপূর্ণ জমির দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই উত্তেজনা চলছিল। ঘটনার দিন একদল নারী হঠাৎ দোকান ও ঘরে হামলা চালান। এ সময় ঘরের সামনের অংশ ভাঙচুর করে পাশের পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বাধা দিতে গেলে হামলাকারীরা মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে প্রতিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করেন এবং মারধর করেন।
হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন মিজানুর রহমান, তাঁর স্ত্রী হাফিজা বেগম, মো. সোহাগ, মুছা, রকি, তছলিমা ও খাদিজা। গুরুতর আহত মিজানুর রহমান ও হাফিজা বেগমকে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
আহত মিজানুর রহমানের দাবি, প্রায় ৫২ বছর আগে ক্রয় করা এক শতক জমির ওপর তাঁরা বসতঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন এবং ঘরের সামনের অংশ পানের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশী হামেজ খানের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে জমিটি দখলের চেষ্টা করছে। আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় ঘরের চালা মেরামতের সময় হামলা চালানো হয়। তবে অভিযুক্ত পক্ষের সদস্য তছলিমা বলেন, জায়গাটি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি এবং প্রতিপক্ষ জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। জমি উদ্ধারে গেলে উল্টো তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়।
স্থানীয় ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আব্দুস সালাম বলেন, এটি দীর্ঘদিনের জমির বিরোধ। একাধিকবার সালিসির উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনো পক্ষ সমাধান মেনে না নেওয়ায় বারবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। ঘটনার খবর পেয়ে পাথরঘাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পাথরঘাটা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সৌরভ বলেন, উভয় পক্ষকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
