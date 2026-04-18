Ajker Patrika
বরগুনা

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার পাথরঘাটায় জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে একদল নারীর হামলায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে পাথরঘাটা বাজারের পূর্ব মাথায় মাংসের দোকান-সংলগ্ন একটি পানের দোকান ও বসতঘরে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিরোধপূর্ণ জমির দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই উত্তেজনা চলছিল। ঘটনার দিন একদল নারী হঠাৎ দোকান ও ঘরে হামলা চালান। এ সময় ঘরের সামনের অংশ ভাঙচুর করে পাশের পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বাধা দিতে গেলে হামলাকারীরা মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে প্রতিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করেন এবং মারধর করেন।

হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন মিজানুর রহমান, তাঁর স্ত্রী হাফিজা বেগম, মো. সোহাগ, মুছা, রকি, তছলিমা ও খাদিজা। গুরুতর আহত মিজানুর রহমান ও হাফিজা বেগমকে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আহত মিজানুর রহমানের দাবি, প্রায় ৫২ বছর আগে ক্রয় করা এক শতক জমির ওপর তাঁরা বসতঘর নির্মাণ করে বসবাস করছেন এবং ঘরের সামনের অংশ পানের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশী হামেজ খানের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে জমিটি দখলের চেষ্টা করছে। আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় ঘরের চালা মেরামতের সময় হামলা চালানো হয়। তবে অভিযুক্ত পক্ষের সদস্য তছলিমা বলেন, জায়গাটি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি এবং প্রতিপক্ষ জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। জমি উদ্ধারে গেলে উল্টো তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়।

স্থানীয় ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আব্দুস সালাম বলেন, এটি দীর্ঘদিনের জমির বিরোধ। একাধিকবার সালিসির উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনো পক্ষ সমাধান মেনে না নেওয়ায় বারবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। ঘটনার খবর পেয়ে পাথরঘাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পাথরঘাটা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সৌরভ বলেন, উভয় পক্ষকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিরোধী দলের আন্দোলন: সতর্ক সরকার, প্রয়োজনে কঠোরও হতে পারে

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব যুদ্ধ: ৫ বিলিয়ন ডলারের পেস্তাবাদামের বাজার দখলের লড়াই

হরমুজে প্রবেশ করেও অতিক্রম করতে পারেনি বাংলাদেশি জাহাজ ‘বাংলার জয়যাত্রা’

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ২ জুলাই

মোটরসাইকেলের জন্য ‘ফুয়েল পাস’ অ্যাপে তেল মিলবে আরও ১০ জেলা ও মহানগরে

ইউটিউব দেখে অকটেন তৈরি করতে গিয়ে যুবক নিহত

ইউটিউব দেখে অকটেন তৈরি করতে গিয়ে যুবক নিহত

ফিলিং স্টেশনের কর্মীর গলায় ছুরি ধরে ১৬৭ লিটার পেট্রল লুট, থানায় অভিযোগ

ফিলিং স্টেশনের কর্মীর গলায় ছুরি ধরে ১৬৭ লিটার পেট্রল লুট, থানায় অভিযোগ

নারীশক্তির কমিটিতে নাম দেখে এনসিপি থেকেই পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন প্রীতি

নারীশক্তির কমিটিতে নাম দেখে এনসিপি থেকেই পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন প্রীতি

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদিবিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদিবিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

ডিজেল সংকট, নারায়ণগঞ্জ শহর-বন্দরে নদী পারাপারে ট্রলার বন্ধের উপক্রম

ডিজেল সংকট, নারায়ণগঞ্জ শহর-বন্দরে নদী পারাপারে ট্রলার বন্ধের উপক্রম

হাদি হত্যা: অস্ত্র বিক্রেতা মাজেদুল হক হেলালের দোষ স্বীকার

হাদি হত্যা: অস্ত্র বিক্রেতা মাজেদুল হক হেলালের দোষ স্বীকার

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

পাথরঘাটায় জমির বিরোধে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর, আহত ৭

যবিপ্রবিতে ছাত্ররাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের হট্টগোল-উত্তেজনা

যবিপ্রবিতে ছাত্ররাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের হট্টগোল-উত্তেজনা