মোজতবার বার্তায় প্রতিরোধের অঙ্গীকার, নেই আলোচনার কথা—ইরান যুদ্ধ কি থামছে না

ইরানের সেনা দিবস উপলক্ষে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনির একটি নতুন লিখিত বার্তা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই বার্তায় চলমান পরিস্থিতির সবচেয়ে আলোচিত দুটি বিষয়—হরমুজ প্রণালি ও ইরান-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না থাকায় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে।
টেলিগ্রামের মাধ্যমে দেওয়া এই বার্তায় মোজতবা খামেনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, ইরানের সেনাবাহিনী বিশ্বের সামনে তাদের (শত্রুদের) দুর্বলতা ও লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছে।
মোজতবা খামেনি আরও উল্লেখ করেন, ইরানের ড্রোনগুলো আমেরিকান ও জায়নবাদী অপরাধীদের ওপর বজ্রপাতের মতো আঘাত হানছে এবং দেশটির নৌবাহিনী শত্রুদের তিক্ত পরাজয়ের স্বাদ দিতে প্রস্তুত।
খামেনি বর্তমান যুদ্ধকে ইরানের বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লব থেকে শুরু করে আগের দুটি চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ এবং বর্তমান সংঘাতকে তিনি একই সূত্রে গেঁথেছেন। তিনি সেনাবাহিনীকে জনগণের হৃদয়ের সন্তান হিসেবে অভিহিত করেন।
মোজতবা খামেনি তাঁর প্রয়াত পূর্বসূরি এবং বাবা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, আলী খামেনি বিপ্লবের প্রথম দশক থেকেই সেনাবাহিনীকে রক্ষা করতে এবং এর সক্ষমতা বাড়াতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধের শুরুতে তাঁর বাবা নিহত হওয়ার পর মোজতবা খামেনি ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হন। তবে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তাঁকে এখনো জনসমক্ষে দেখা যায়নি।
বার্তার শেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নবাদী শাসগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। শান্তি আলোচনার গুঞ্জনের মধ্যে তাঁর এই কঠোর ও আপসহীন বার্তা ইঙ্গিত দিচ্ছে, তেহরান এখনই যুদ্ধের ময়দান ছাড়তে রাজি নয়।
আজ সকালে মেরিটাইম ট্র্যাকারগুলোতে দেখা যায়, আটটি তেলের ট্যাংকারের একটি বিশাল বহর হরমুজ অতিক্রম করছে। সাত সপ্তাহ আগে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই ছিল বড় কোনো নৌযানের প্রথম প্রকাশ্য চলাচল। কিন্তু এই স্বস্তির রেশ বেশিক্ষণ টেকেনি।২ ঘণ্টা আগে
হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের চেষ্টাকালে অন্তত দুটি বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শনিবার (১৮ এপ্রিল) সমুদ্র নিরাপত্তা ও শিপিং-সংশ্লিষ্ট তিনটি সূত্রের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।৩ ঘণ্টা আগে
হরমুজ প্রণালি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর নৌ অবরোধ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়ার পর দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, অবরোধ চললে হরমুজ প্রণালি কোনোভাবেই খোলা থাকবে না।৩ ঘণ্টা আগে