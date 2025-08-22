একসঙ্গে আরবের পাঁচ দেশে দাবানল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে আরব বিশ্বের পাঁচ দেশে দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বিশাল বনভূমি ও কৃষিজমি ধ্বংস হচ্ছে। গতকাল বুধবারও এই দেশগুলোতে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। খবর তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আনাদলু এজেন্সির।
ইরাক
ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় কুর্দিস্তান প্রদেশের হালাবজা জেলায় গত রোববার সন্ধ্যায় একটি ভয়াবহ দাবানলের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এতে শত শত হেক্টর জমি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ছয়টি গ্রামের তৃণভূমি ও চারণভূমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় বহু পশু ও পাখি মারা গেছে এবং মৌমাছি পালনকারী ও পশুপালকদের এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।
হালাবজা সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবেদিন আব্দুলরহমান বলেন, দমকলকর্মীরা যথাসময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন, কিন্তু শক্তিশালী বাতাসের কারণে দমকলকর্মীদের আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি জানান, দাবানলে ৫ হাজার দুনামের (প্রায় ১ হাজার ২৩৫ একর) বেশি বন ও বাগান পুড়ে গেছে এবং ছয়টি গ্রামের খামার বিধ্বস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে এতে দুজন গ্রামবাসীও নিহত হয়েছেন। আব্দুলরহমান আরও বলেন, ‘ব্যাপক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। একই ধরনের ঘটনা যাতে আবার না ঘটে, সে জন্য আমরা এলাকাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।’
হালাবজার গভর্নর নুখশা নাসিহ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, আগুন প্রায় ৫ হাজার দুনাম কৃষিজমির ক্ষতি করেছে। তিনি দাবানল নিয়ন্ত্রণে বিলম্বের কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করেন।
আলজেরিয়া
বুধবার আলজেরিয়ার সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে ১৮টি দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে ৭টি ছিল পূর্বের বেজাইয়াতে। ১০টির আগুন নেভানো হয়েছে, ৪টি এখনো জ্বলছে এবং অন্য ৪টি নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় আন-নাহার পত্রিকা জানিয়েছে।
আলজেরিয়ায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বারবার দাবানলের ঘটনা ঘটছে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ও পূর্বাঞ্চলে। তবে এগুলো ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের মতো মারাত্মক ছিল না। সে সময় এসব দাবানলে বহু মানুষ মারা গিয়েছিল এবং আহত হয়েছিল। দাবানল নিয়ন্ত্রণে সরকার ১৫টি অগ্নিনির্বাপণ বিমান ও হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছে এবং ঝুঁকির কারণে অক্টোবর পর্যন্ত বনে ক্যাম্পিং ও বারবিকিউ নিষিদ্ধ করেছে।
লেবানন ও সিরিয়া
লেবাননের সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তারা ১০২টি দাবানলের বিষয়ে জানতে পেরেছে। এর মধ্যে ৭৪টি দাবানল তৃণভূমি, বন, ফলের গাছ, বাড়ি এবং আবর্জনার স্তূপে ছড়িয়ে পড়েছে।
সিরিয়ার সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার তারা লাতাকিয়া প্রদেশের সালমা শহরের কাছে কার্ট এলাকার একটি বনের আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। প্রচণ্ড বাতাস এবং কঠিন ভূখণ্ড সত্ত্বেও দমকলকর্মীরা আগুন নেভাতে এবং তা ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে কাজ করেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, তাপমাত্রা বাড়ার কারণে গত সপ্তাহে সিভিল ডিফেন্সের দলগুলো চারটি প্রদেশে ১০টি দাবানল নিভিয়েছে।
মরক্কো
গত সোমবার মরক্কোর তেতুয়ান প্রদেশের একটি বনে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ওয়াটার অ্যান্ড ফরেস্টের একজন কর্মকর্তা বলেন, তেতুয়ানের দোয়ার আল-ঘরারসার বনে আগুনের সূত্রপাত হয়। মরক্কোর চ্যানেল ২ এম জানিয়েছে, আগুন দোয়ার বেনি কারার কৃষিজমিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০২৪ সালে মরক্কোতে ৩৮২টি দাবানল হয়, এতে প্রায় ৮৭৪ হেক্টর বনভূমি পুড়েছে। এটি ২০২৩ সালের তুলনায় ৮২ শতাংশ কম।
