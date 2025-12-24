লন্ডন থেকে রাত সোয়া ১২টায় দেশের পথে রওনা দেবেন তারেক রহমান, বিমানবন্দরে বাড়তি নিরাপত্তা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
লন্ডন থেকে সিলেট হয়ে ঢাকায় ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ ১৭ বছর পর তাঁর দেশে ফেরাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেওয়া হয়েছে বিশেষ অপারেশনাল ও নিরাপত্তা প্রস্তুতি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানিয়েছে, তারেক রহমান লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে বিমানের ফ্লাইট BG-202–এ সিলেট হয়ে ঢাকায় ফিরছেন। ফ্লাইটটি আজ বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (ঢাকা সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিট) লন্ডন থেকে যাত্রা করবে।
বোয়িং উড়োজাহাজে পরিচালিত এই ফ্লাইট আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে।
সেখানে এক ঘণ্টার গ্রাউন্ড টার্নঅ্যারাউন্ড শেষে সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে ১১টা ৪৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সূচি নির্ধারিত রয়েছে।
বিমান কর্মকর্তারা জানান, উচ্চপর্যায়ের যাত্রীর উপস্থিতির কারণে ফ্লাইটটির ওপর বিশেষ নজরদারি আরোপ করা হয়েছে। ফ্লাইট অপারেশন কন্ট্রোল, কেবিন সার্ভিস, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে পুরো অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে কেবিন ক্রু মোতায়েনেও প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রস্তুতি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগিব সামাদ জানিয়েছেন, বিশেষ অপারেশনাল ও নিরাপত্তা বিবেচনায় আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত যাত্রী ব্যতীত দর্শনার্থী ও স্বজনদের টার্মিনালে প্রবেশে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যাত্রীসেবা, টার্মিনাল শৃঙ্খলা ও এয়ারসাইড কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এদিকে সম্ভাব্য যানজটের কথা বিবেচনায় রেখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স আগামীকাল ভ্রমণকারী দেশি-বিদেশি যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়েছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানবন্দর এলাকা, এয়ারপোর্ট রোড, গুলশান সংযোগ সড়ক ও পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়েতে জনসমাগম বাড়তে পারে, যা সড়ক চলাচলে প্রভাব ফেলতে পারে।
নিজস্ব প্রতিবেদক
আগামী ৩ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার, বিচার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এই সমাবেশ করবে দলটি। এ উপলক্ষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।
জামায়াত সূত্র গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সাম্প্রতিক এক বৈঠকে ঢাকায় মহাসমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩ জানুয়ারি ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে এই সমাবেশ হবে। মহাসমাবেশ সফল করতে ইতিমধ্যেই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে সমাবেশ বাস্তবায়ন কমিটি হয়েছে। এই কমিটির অধীনে বেশ কয়েকটি উপ-কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো সমাবেশ সফল করতে একাধিকবার বৈঠকও করেছে। জেলা-উপজেলা পর্যায় থেকেও ঢাকায় লোক আনার চেষ্টা করবে দলটি। সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে কয়েক লাখ নেতা-কর্মী ও সমর্থক জমায়েত করার চেষ্টা করবে বলে আশা করছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির একাধিক নেতা।
এ বিষয়ে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আগামী ৩ জানুয়ারি সমাবেশের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে আশা করি জানানো হবে আমাদের। বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে ওসমান হাদির শহীদ হওয়ার ঘটনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ বেশ কয়েকটি ইস্যু সামনে রেখে আমাদের এই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটে আসন ভাগাভাগি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)। ফলে জোট ছেড়ে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছে দলটি।
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে দলীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে দলটির সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ (বীর বিক্রম) এই সিদ্ধান্ত জানান। এদিকে আজই এলডিপির দীর্ঘদিনের মহাসচিব ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ড. রেদোয়ান আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করে কর্নেল অলি আহমদ বলেন, ‘বিএনপির বিপদের দিনে সবাই আমার বাসায় দৌড়ে আসত, টেলিফোন করত। কিন্তু এখন কোনো বিএনপি নেতার সঙ্গে আমার টেলিফোনেও কথা হয়নি। আমরা ১৪টা বা ১২টা আসন দাবি করিনি, অন্তত ৮-৯টি আসন দিলে আমাদের দলটা টিকে যেত। কিন্তু তারা মাত্র একটি আসন দিতে চেয়েছে।’
তিনি আরও জানান, দলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এলডিপি এখন ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। বিএনপির শীর্ষ নেতাদের কাছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা পাঠানো হলেও কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক না হওয়ায় এলডিপি এককভাবে মাঠে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এলডিপির এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই দলটির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গুলশানের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁকে বরণ করে নেন এবং কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেন।
মহাসচিবের দলত্যাগ প্রসঙ্গে অলি আহমদ বলেন, ‘তাঁর পদত্যাগপত্র এখনো আমার কাছে আসেনি, তাই এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না।’
এলডিপির জোট ত্যাগের ফলে বিএনপির হাতে রাখা ২৮টি আসনের সমীকরণে পরিবর্তন আসছে। আজ পর্যন্ত বিএনপি যে ১৪টি আসন শরিকদের ছেড়েছে, সেগুলো হলো—
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি: ঢাকা-১২ (সাইফুল হক)
নাগরিক ঐক্য: বগুড়া-২ (মাহমুদুর রহমান মান্না)
গণ অধিকার পরিষদ: পটুয়াখালী-৩ (নুরুল হক নূর) ও ঝিনাইদহ-৪ (মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন)
গণসংহতি আন্দোলন: ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (জোনায়েদ সাকি)
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম: ৪টি আসন (সিলেট-৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, নীলফামারী-১ ও নারায়ণগঞ্জ-৪)
ইসলামী ঐক্যজোট: যশোর-৫ (মুফতি রশিদ)
এনপিপি: নড়াইল-২ (ফরিদুজ্জামান ফরহাদ)
জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) : পিরোজপুর-১ (মোস্তফা জামাল হায়দার)
সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী: ঢাকা-১৩ (ববি হাজ্জাজ) ও কুমিল্লা-৭ (ড. রেদোয়ান আহমেদ)
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
আজ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিচারপতি মো. বজলুর রহমান ও বিচারপতি মো. মনজুর আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এর ফলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শফিকুর রহমান।
আইনজীবী শফিকুর রহমান বলেন, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নাম বাদ চেয়ে রিট করেছিলেন। রিট আবেদনটি আদালত খারিজ করে দিয়েছেন। এর ফলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।
আদালতে মান্নার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম ও ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া। হাইকোর্টের রিট খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বগুড়া বড়গোলা শাখা খেলাপি ৩৮ কোটি ৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা আদায়ে ১০ ডিসেম্বর নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান আফাকু কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেডকে ‘কলব্যাক নোটিশ’ পাঠায়।
নোটিশটি প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম নাজমুল কাদির শাজাহান চৌধুরীর ঠিকানায় পাঠানো হয়।
মাহমুদুর রহমান মান্না আফাকু কোল্ড স্টোরেজের ৫০ শতাংশের অংশীদার আর এ বি এম নাজমুল কাদির শাজাহান চৌধুরী ২৫ শতাংশ এবং তাঁর স্ত্রী ইসমত আরা লাইজু ২৫ শতাংশ অংশীদার।
নোটিশে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মিত্র দলগুলোর সঙ্গে দরকষাকষি শেষে আরও ১০টি আসনে ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। আজ বুধবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই নতুন তালিকা ঘোষণা করেন।
এই ঘোষণার পাশাপাশি সংবাদ সম্মেলনে নাটকীয়ভাবে দুইজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার বিএনপিতে আনুষ্ঠানিক যোগদানের ঘটনা নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
সংবাদ সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছিল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদের বিএনপিতে ফেরা। এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদের সাথে দীর্ঘদিনের পথচলা ছিন্ন করে রেদোয়ান আহমেদ আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন। তিনি জানান, বিএনপির সাথে আসন সমঝোতা নিয়ে এলডিপি চেয়ারম্যানের দ্বিমত থাকলেও তিনি ও তাঁর দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী বিএনপির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনের পক্ষে। বিএনপি তাঁকে কুমিল্লা-৭ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। তিনি অতীতে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
একই সাথে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজও বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি ঢাকা-১৩ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে লড়াই করবেন।
বিএনপি আজ যে আলোচিত প্রার্থীদের জন্য আসন ছেড়ে দিয়েছে, তাঁরা হলেন:
১. বগুড়া-২: মাহমুদুর রহমান মান্না (সভাপতি, নাগরিক ঐক্য)
২. ঢাকা-১২: সাইফুল হক (সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি)
৩. পটুয়াখালী-৩: নুরুল হক নূর (সভাপতি, গণ অধিকার পরিষদ)
৪. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: জোনায়েদ সাকি (প্রধান সমন্বয়কারী, গণসংহতি আন্দোলন)
৫. নড়াইল-২: ফরিদুজ্জামান ফরহাদ (চেয়ারম্যান, এনপিপি)। তার দল নিবন্ধিত না হওয়ায় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন।
৬. পিরোজপুর-১: মোস্তফা জামাল হায়দার (চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি-কাজী জাফর)
৭. যশোর-৫: মুফতি রশিদ (ইসলামী ঐক্যজোট)
৮. ঝিনাইদহ-৪: মুহাম্মদ রাশেদ খান (সাধারণ সম্পাদক, গণঅধিকার পরিষদ)
৯. ঢাকা-১৩: ববি হাজ্জাজ (সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী)
১০. কুমিল্লা-৭: ড. রেদোয়ান আহমেদ (সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী)
সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের সম্মানে বিএনপি কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছে।’ যেসব আসনে শরিকদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেখানে বিএনপির কেউ যদি স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন, তবে তাঁকে সরাসরি বহিষ্কারসহ কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, শরিকদের মধ্যে যারা এখনো নিজ নিজ দলে আছেন, তাঁরা নিজ দলীয় প্রতীকেই লড়বেন।
বিএনপি এখন পর্যন্ত মোট ২৭২টি আসনে নিজস্ব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। বাকি ২৮টি আসনের মধ্যে গতকাল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে ৪টি এবং আজ মিত্রদের আরও ১০টি আসন ছাড় দেওয়া হলো। বর্তমানে অবশিষ্ট ১৪টি আসন নিয়ে নাগরিক ঐক্য ও গণসংহতি আন্দোলনসহ অন্য ছোট দলগুলোর সাথে আলোচনা চলছে। বিএনপি মহাসচিবের ইঙ্গিত অনুযায়ী, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্ত সমঝোতার ঘোষণা আসতে পারে।
