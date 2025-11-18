Ajker Patrika

ঠাকুরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ০২
কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কয়েকজন নেতা-কর্মী মশাল মিছিল করেন। ছবি: সংগৃহীত
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।

১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ওই মিছিলের ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন জেলা ছাত্রলীগের নেতা ওসমান গনি। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের নির্জন সড়কে কয়েকজন মুখোশধারী মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাতে আগুনের মশাল নিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের একটি পিকআপ তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে তারা পালিয়ে যায়। মিছিলকারীদের‌ গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’

