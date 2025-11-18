ঠাকুরগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।
১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ওই মিছিলের ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন জেলা ছাত্রলীগের নেতা ওসমান গনি। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের নির্জন সড়কে কয়েকজন মুখোশধারী মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাতে আগুনের মশাল নিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের একটি পিকআপ তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে তারা পালিয়ে যায়। মিছিলকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।
১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ওই মিছিলের ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন জেলা ছাত্রলীগের নেতা ওসমান গনি। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের নির্জন সড়কে কয়েকজন মুখোশধারী মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাতে আগুনের মশাল নিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের একটি পিকআপ তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে তারা পালিয়ে যায়। মিছিলকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।
১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ওই মিছিলের ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন জেলা ছাত্রলীগের নেতা ওসমান গনি। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের নির্জন সড়কে কয়েকজন মুখোশধারী মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাতে আগুনের মশাল নিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের একটি পিকআপ তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে তারা পালিয়ে যায়। মিছিলকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।
১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ওই মিছিলের ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন জেলা ছাত্রলীগের নেতা ওসমান গনি। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের নির্জন সড়কে কয়েকজন মুখোশধারী মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাতে আগুনের মশাল নিয়ে আওয়ামী লীগের কয়েকজন বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশের একটি পিকআপ তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে তারা পালিয়ে যায়। মিছিলকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ২৫ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।২৭ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আইরিন সদর ইউনিয়নের মধ্যরাজিব এলাকার মাহুবার রহমানের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আইরিন বেগম অটোরিকশায় বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। বাবুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে তাঁকে বহনকারী অটোরিকশার সঙ্গে আরেকটি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আইরিন সদর ইউনিয়নের মধ্যরাজিব এলাকার মাহুবার রহমানের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আইরিন বেগম অটোরিকশায় বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। বাবুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে তাঁকে বহনকারী অটোরিকশার সঙ্গে আরেকটি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ২৫ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।২৭ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করে।
আজ মঙ্গলবার সকালে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গতকাল সোমবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
এই রায়ের পর লাভলু মোল্লাহ তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে শেখ হাসিনার ছবিযুক্ত একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেন, যাতে লেখা ছিল ‘আই ডোন্ট কেয়ার’। এরপর মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁর বাসায় যান। পরে তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করেন।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম এবং ছাত্ররা লাভলুকে থানায় নিয়ে আসে। তিনি শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরোধিতা করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। তিনি একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ করেন। এখন ফেসবুক এমন পোস্ট করেছেন। জুলাই আন্দোলন চলাকালেও তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।’
ওসি বলেন, ‘আমরা তাঁর বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করছি। কোনো মামলা হয়নি। তবে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করে।
আজ মঙ্গলবার সকালে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গতকাল সোমবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।
এই রায়ের পর লাভলু মোল্লাহ তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে শেখ হাসিনার ছবিযুক্ত একটি ফটোকার্ড পোস্ট করেন, যাতে লেখা ছিল ‘আই ডোন্ট কেয়ার’। এরপর মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁর বাসায় যান। পরে তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করেন।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম এবং ছাত্ররা লাভলুকে থানায় নিয়ে আসে। তিনি শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরোধিতা করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। তিনি একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ করেন। এখন ফেসবুক এমন পোস্ট করেছেন। জুলাই আন্দোলন চলাকালেও তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।’
ওসি বলেন, ‘আমরা তাঁর বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করছি। কোনো মামলা হয়নি। তবে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি।’
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।২৭ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।
আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে হাতিয়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চর লটিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চর লটিয়া এলাকার মো. নুর ইসলাম তাঁর জমিতে কৃষিকাজ করেন। স্থানীয় জুলফিকার আলী, মনির উদ্দিন, মোছলেহ উদ্দিন, নিশন, রাজুসহ আরও সাত-আটজন তাঁর জমি দখলের চেষ্টা এবং নিয়মিত চাঁদা দাবি করছেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেন। ঘটনার দিন সকালে সংঘবদ্ধভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যান। বাধা দিতে গেলে তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং কিলঘুষি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।
ভুক্তভোগী নুর ইসলাম বলেন, ‘আমি ২০১৩ সালে জমিটি খরিদ করি। নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করি এবং ভোগদখলে আছি। কোনো মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তরা জোর করে জমি দখলের চেষ্টা করছে।’
অভিযুক্ত জুলফিকার আলীর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি।
অভিযোগের বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, তিনি অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।
আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে হাতিয়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের চর লটিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চর লটিয়া এলাকার মো. নুর ইসলাম তাঁর জমিতে কৃষিকাজ করেন। স্থানীয় জুলফিকার আলী, মনির উদ্দিন, মোছলেহ উদ্দিন, নিশন, রাজুসহ আরও সাত-আটজন তাঁর জমি দখলের চেষ্টা এবং নিয়মিত চাঁদা দাবি করছেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেন। ঘটনার দিন সকালে সংঘবদ্ধভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যান। বাধা দিতে গেলে তাঁকে ও পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় এবং কিলঘুষি ও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।
ভুক্তভোগী নুর ইসলাম বলেন, ‘আমি ২০১৩ সালে জমিটি খরিদ করি। নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করি এবং ভোগদখলে আছি। কোনো মালিকানা না থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তরা জোর করে জমি দখলের চেষ্টা করছে।’
অভিযুক্ত জুলফিকার আলীর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি।
অভিযোগের বিষয়ে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, তিনি অভিযোগ পেয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ২৫ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল আইরিন নাহার (৩১), কনস্টেবল আরিফ হোসেন (৩৩) ও কনস্টেবল নজরুল ইসলাম (৫২) আহত হয়েছেন।
আহত ব্যক্তিরা কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কুমার মৃদুল দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আহত ব্যক্তিরা আমাকে জানিয়েছেন, থানায় ডিউটিরত অবস্থায় ককটেল বিস্ফোরণে তাঁরা আহত হন। তাঁদের শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত ছিল। তবে সেগুলো মারাত্মক নয়। তাই তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা সবাই কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল।’
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, রাত ১০টার দিকে থানায় ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে ককটেল ছুড়ে মারার ঘটনা ঘটেছে।
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানা ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের ককটেল হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া থানায় একটি ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে দুটি ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল আইরিন নাহার (৩১), কনস্টেবল আরিফ হোসেন (৩৩) ও কনস্টেবল নজরুল ইসলাম (৫২) আহত হয়েছেন।
আহত ব্যক্তিরা কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কুমার মৃদুল দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘আহত ব্যক্তিরা আমাকে জানিয়েছেন, থানায় ডিউটিরত অবস্থায় ককটেল বিস্ফোরণে তাঁরা আহত হন। তাঁদের শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত ছিল। তবে সেগুলো মারাত্মক নয়। তাই তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিরা সবাই কোটালীপাড়া থানার কনস্টেবল।’
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, রাত ১০টার দিকে থানায় ও উপজেলা পরিষদ লক্ষ্য করে ককটেল ছুড়ে মারার ঘটনা ঘটেছে।
ঠাকুরগাঁও শহরের বিআরটিসি কাউন্টার এলাকায় গতকাল সোমবার মশাল মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৯-১০ জন নেতা-কর্মী। শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে তাঁরা এই মিছিল বের করেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ লাভলু মোল্লাহকে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কিছু শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম তাঁকে শাহবাগ২৫ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় চাঁদা না দেওয়ায় জমির পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জমির মালিক নুর ইসলাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশ জমির ধান থানার জিম্মায় নিয়ে নেয়।২৭ মিনিট আগে