Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৩২
ঠাকুরগাঁওয়ে পুকুরে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নে পুকুরের পানিতে ডুবে অভয় (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ ঠাকুরগাঁও গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অভয় ওই গ্রামের অখিল চন্দ্রের ছেলে।

পারিবারিক সূত্র ও পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয় অভয়। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে সকাল ১০টার দিকে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। পরে শিশুটির চাচা ধনেশ্বর তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সাঁতার না জানার কারণে পুকুরে পড়ে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো সন্দেহ বা অভিযোগ নেই। তিনি আরও জানান, নিহত শিশুর চাচা বাদী হয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছেন।

রায়পুরায় পানিতে ডুবে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, ২৪ ঘণ্টায় ৬টিরায়পুরায় পানিতে ডুবে আরও ২ শিশুর মৃত্যু, ২৪ ঘণ্টায় ৬টি

বিষয়:

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