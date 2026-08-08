Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

হাতকড়াসহ পুলিশি হেফাজত থেকে দৌড়ে পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
হাতকড়াসহ পুলিশি হেফাজত থেকে দৌড়ে পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার
পুলিশি হেফাজত থেকে হাতকড়াসহ দৌড়ে পালানো মো. আবু ছায়েদার। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশি হেফাজতে থাকা মো. আবু ছায়েদার (৩২) নামের এক আসামি ঠাকুরগাঁও শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এক দিন পর গতকাল শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার ফেরসাডাঙ্গী বাজার জামে মসজিদের কাছ থেকে তাঁকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর অভিযোগে মামলা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ওই ব্যক্তি পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার সাতখামার এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে একাধিক মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা থেকে আবু ছায়েদারকে পুলিশি পাহারায় পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে নেওয়া হচ্ছিল। এ জন্য তাঁকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিমানবন্দর থানা থেকে আটোয়ারী থানার পুলিশ হেফাজতে নেয়। পরে হানিফ পরিবহনের একটি বাসে করে তাঁকে পঞ্চগড়ের দিকে নেওয়া হচ্ছিল। রাত সোয়া ১০টার দিকে বাসটি ঠাকুরগাঁও শহরের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাদেক হোটেলের সামনে পৌঁছালে আবু ছায়েদার হাতকড়া পরা অবস্থায় বাস থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়ে যান। পুলিশ তাঁকে ধরতে অভিযান শুরু করে। পরে ঠাকুরগাঁও সদর থানা-পুলিশের সহায়তায় বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, ‘গতকাল রাতে আটোয়ারী ও ঠাকুরগাঁও থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। রাত আড়াইটার দিকে সদর উপজেলার ১১ নম্বর মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ফেরসাডাঙ্গী বাজার জামে মসজিদের কাছ থেকে আবু ছায়েদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।’

আটোয়ারী থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আবু ছায়েদারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২২৪ ধারায় ঠাকুরগাঁও সদর থানায় মামলা করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আজ শনিবার ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতে তোলা হলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওআসামিমামলাগ্রেপ্তারপলাতকজেলার খবররংপুর বিভাগ
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