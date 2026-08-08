Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

আদালতে নেওয়ার পথে হাতকড়াসহ পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আদালতে নেওয়ার পথে হাতকড়াসহ পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে আদালতে নেওয়ার সময় হাতকড়াসহ পালানো পরোয়ানাভুক্ত আসামি ফালান শেখকে (২৫) ফের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে তাঁকে আদালতের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে গাজীপুর থেকে ফালান শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হালুয়াঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কমল সরকার। গ্রেপ্তার ফালান শেখ হালুয়াঘাট উপজেলার নাসুল্লা গ্রামের সাবজাল শেখের ছেলে।

উপপরিদর্শক কমল সরকার বলেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে হালুয়াঘাট থানা থেকে ওই আসামিকে ময়মনসিংহের আদালতে নেওয়া হচ্ছিল। এ সময় নাগলা বাজার এলাকায় পৌঁছালে সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে লাফ দিয়ে হাতকড়াসহ পালিয়ে যান তিনি।

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আলম বলেন, ‘পরোয়ানাভুক্ত ওই আসামিকে আদালতে নেওয়ার পথে হাতকড়াসহ পালিয়ে যায়। পরে গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে গাজীপুর থেকে তাঁকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়।’

বিষয়:

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