আদালতে নেওয়ার পথে হাতকড়াসহ পালানো আসামি ফের গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে আদালতে নেওয়ার সময় হাতকড়াসহ পালানো পরোয়ানাভুক্ত আসামি ফালান শেখকে (২৫) ফের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে তাঁকে আদালতের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে গাজীপুর থেকে ফালান শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হালুয়াঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কমল সরকার। গ্রেপ্তার ফালান শেখ হালুয়াঘাট উপজেলার নাসুল্লা গ্রামের সাবজাল শেখের ছেলে।
উপপরিদর্শক কমল সরকার বলেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে হালুয়াঘাট থানা থেকে ওই আসামিকে ময়মনসিংহের আদালতে নেওয়া হচ্ছিল। এ সময় নাগলা বাজার এলাকায় পৌঁছালে সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে লাফ দিয়ে হাতকড়াসহ পালিয়ে যান তিনি।
হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস আলম বলেন, ‘পরোয়ানাভুক্ত ওই আসামিকে আদালতে নেওয়ার পথে হাতকড়াসহ পালিয়ে যায়। পরে গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে গাজীপুর থেকে তাঁকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।১২ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১৬ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...৪৩ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে