মৌলভীবাজারে ঈদুল আজহার ছুটিতেও কম পর্যটক

মৌলভীবাজারে ঈদুল আজহার ছুটিতে পর্যটকদের আগমন কম হলেও আজ শনিবার থেকে জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোয় পর্যটক সমাগমে মুখর হয়ে উঠেছে। যাতায়াত সমস্যার কারণে আগত পর্যটকদের সংখ্যা কিছুটা হতাশাজনক। তবে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে টুরিস্ট পুলিশ ও জেলা পুলিশ।
আজ সকাল থেকেই কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, শ্রীমঙ্গল বধ্যভূমি ও চা বাগান এলাকাসহ অন্যান্য কেন্দ্রে পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে আসা পর্যটকদের উপস্থিতি চোখে পড়েছে। যদিও আগের বছরগুলোর তুলনায় এ বছর পর্যটকের সংখ্যা কম। ট্রেনের টিকিট সংকট, তেলের দাম বৃদ্ধিসহ নানা কারণে অনেকেই ছুটিতে আসতে পারেননি বলে জানা গেছে।
পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এবারের ছুটিতে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ অগ্রিম বুকিং ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ট্রেনের টিকিট সংকটের কারণে অনেকেই বুকিং বাতিল করেছেন।
নরসিংদী থেকে আসা আরিফ মিয়া বলেন, ‘২০ জন বন্ধু মিলে মোটরসাইকেলে করে এসেছি। এই জেলায় প্রচুর পর্যটনকেন্দ্র রয়েছে, যা একদিনে ঘুরে দেখা সম্ভব।’
গ্র্যান্ড সেলিম রিসোর্টের মালিক সেলিম আহমেদ উল্লেখ করেন, ‘ছোট রিসোর্টগুলোয় শতভাগ বুকিং হলেও বড়গুলোয় বুকিং কম।’
মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোবেল চাকমা জানান, আসন্ন ছুটিতে যেন পর্যটকদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয় সে জন্য পুলিশ দৃষ্টি রাখছে।
