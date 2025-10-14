Ajker Patrika
> সারা দেশ
> টাঙ্গাইল

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
অভিযুক্ত ফজলু মিয়া । ছবি: সংগৃহীত
টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ওই শ্রমিক নেতার নাম ফজলু মিয়া (৪০)। তিনি উপজেলার প্রতিমা বংকী তালুকদারপাড়া (পশ্চিমপাড়া) এলাকার আমজাদ আলীর ছেলে এবং দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিশুর মা বাদী হয়ে ফজলু মিয়াকে আসামি করে সখীপুর থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ ওই ছাত্রীর মেডিকেল পরীক্ষা ও জবানবন্দি রেকর্ডের জন্য টাঙ্গাইল পাঠিয়েছে।

মামলার বিবরণ ও ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত শ্রমিক নেতা ফজলু মিয়া সম্পর্কে ওই ছাত্রীর চাচাতো মামা। আজ ভোরে ফজলু ওই ছাত্রীকে মাদ্রাসায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যান। পথিমধ্যে ফুসলিয়ে একটি বনের ভেতর নিয়ে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন। পরে ওই ছাত্রী মাদ্রাসায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পরিবারকে ডেকে আনলে ওই ছাত্রী সবার সামনে ঘটনার বর্ণনা দেয়।

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক (মুহতামিম) বলেন, ‘আমাদের সামনেই ওই শিশুশিক্ষার্থী নিজের মুখে শারীরিক নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছে। সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, এরচেয়ে বেশি কিছু আমরা জানি না।’ এদিকে ছাত্রীর নানাও মাওলানা জোবায়েরের কথার সত্যতা স্বীকার করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কাশেম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ছাত্রী ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। তার মা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। আমরা ওই ছাত্রীকে মেডিকেল পরীক্ষা ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি রেকর্ডের জন্য টাঙ্গাইল আদালতে নিয়ে যাচ্ছি। আসামি পলাতক রয়েছেন, তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছে।’

এদিকে সকাল থেকে এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. মতিন ও সদস্যসচিব বাবুল মিয়া এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে ফজলু মিয়াকে দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পৰ্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

