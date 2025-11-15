Ajker Patrika

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাত্রলীগ নেতা কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি, 
মিসবাউল করিম রফিক। ছবি: সংগৃহীত
মিসবাউল করিম রফিক। ছবি: সংগৃহীত

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শাখার সভাপতি মিসবাউল করিম রফিককে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার রাতে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ টুকেরবাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ। তিনি জানান, পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে ছাত্রলীগ নেতা রফিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলার আসামি তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা রয়েছে। আজ দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

