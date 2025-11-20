Ajker Patrika

রাস্তার পাশে প্রস্রাব করার প্রতিবাদ করায় বিএনপি নেতাকে হত্যা

সিলেট প্রতিনিধি, 
প্রতীকী ছবি
সিলেটে রাস্তার পাশে প্রস্রাব করা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে আব্দুর রহমান (৬৫) নামের এক বিএনপি নেতাকে ইটের আঘাতে হত্যা করেছেন এক যুবক। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সিলেটের শাহপরান (র.) থানার পীরেরবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আব্দুর রহমান সিলেট সদর উপজেলার খাদিমপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় শাহ সুন্দর মাজারের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে সড়কের পাশে প্রস্রাব করছিলেন স্থানীয় যুবক সুমন আহমদ। আব্দুর রহমান এর প্রতিবাদ জানালে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আব্দুর রহমানের ছেলে এসে সুমনকে মারধর করেন। এর জেরে সুমন ইট দিয়ে আব্দুর রহমানের মাথায় আঘাত করেন। পরে দুজনকে আহত অবস্থায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে আব্দুর রহমান মারা যান। আর এর ফাঁকে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান সুমন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, তর্কবিতর্কের জেরে তাঁদের মধ্যে এই ঝামেলা হয়। আব্দুর রহমানের ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাতে জানাজা শেষে পরিবার মামলা করবে বলে জানিয়েছেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

