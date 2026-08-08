Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেটে পুলিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে আহত, দুই ডাকাত গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে পুলিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে আহত, দুই ডাকাত গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জকিগঞ্জে পুলিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় গ্রেপ্তার ডাকাত দলের দুই সদস্যকে শনিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের এসআই মো. মোরশেদ আলমকে কুপিয়ে জখম করেন ডাকাত দলের সদস্যরা।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন উপজেলার মানিকপুর ইউনিয়নের ওয়াসার গ্রামের আব্দুল হাসিমের ছেলে মারুফ আহমদ (২০) ও একই ইউনিয়নের দরগাবাহারপুর গ্রামের কামাল আহমদের ছেলে দিদার আহমদ (২৩)।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে রতনগঞ্জ বাজার এলাকায় সন্দেহভাজন একটি পিকআপ থামানোর সংকেত দিলে চালক তা অমান্য করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ পিকআপটির পিছু নিলে রাত পৌঁনে ১২টার দিকে সুলতানপুর ইউনিয়নের কেরাইয়া এলাকায় সেটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এসআই মো. মোরশেদ আলম। এ সময় পিকআপের ভেতর থেকে একজন রামদা দিয়ে তার মাথায় কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ডাকাত দলের সদস্যরা পিকআপ ফেলে হাওরের দিকে পালিয়ে যায়।

ঘটনাস্থল থেকে একটি রামদা, চাকু ও বাঁশের লাঠি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে গতকাল শুক্রবার কালীগঞ্জ-আটগ্রাম সড়ক পথে পালিয়ে যাওয়ার সময় মারুফ ও দিদারকে আটক করে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে ডাকাতির প্রস্তুতি ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

জকিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জানান, গ্রেপ্তার দুজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আদালত তাঁদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আহত পুলিশ কর্মকর্তা বর্তমানে সিলেট এমএজি ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিষয়:

সিলেট জেলাপুলিশডাকাতজকিগঞ্জকুপিয়ে জখমজেলার খবরকর্মকর্তা
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