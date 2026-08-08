মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, কোনো ছাড় নয়: বিএমপি কমিশনার

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) নবনিযুক্ত কমিশনার আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ বলেছেন, এই নগরকে সুন্দর রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখানো। এটি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এ ছাড়া কিশোর গ্যাং, সামাজিক অপরাধ, সাইবার ক্রাইম, গুজব, অনলাইন জুয়ার মতো বিষয় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হবে।
আজ শনিবার দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বিএমপি কমিশনার এসব কথা বলেন।
বিএমপি কমিশনার আরও বলেন, আমাদের চলার পথকে মসৃণ করার জন্য আপনারা সহযোগিতা করবেন। এই নগর আপনাদের। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আপনাদের যে ভালোবাসা তার সর্বোচ্চ প্রতিদান আমি দেব।
সভায় নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা ও পুলিশের সঙ্গে গণমাধ্যমের সমন্বয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় সাংবাদিকেরা নগরীর সার্বিক নিরাপত্তা, কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, যানজট নিরসন, চুরি-ছিনতাই প্রতিরোধ এবং সাধারণ মানুষের পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।
এ সময় বরিশাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খসরু, রিপোটার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ, আঞ্চলিক পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কাজী মিরাজ মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, ৫ আগস্ট আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ পুলিশ কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি পুলিশ সদর দপ্তরে ডিআইজি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি অতীতে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
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