খাগড়াছড়ির রামগড়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে গতকাল শুক্রবার ম্যারাথনের আয়োজন করে হাজী মো. নুরুল হক ফাউন্ডেশন। এতে তিন শতাধিক দৌড়বিদের সঙ্গে অংশ নেন ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা হাজী মো. নুরুল হক। আয়োজন শেষে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে আজ শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
জানা গেছে, তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে এবং খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে গতকাল হাজী মো. নুরুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পাঁচ কিলোমিটারের ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। এতে সকাল থেকেই বিভিন্ন বয়সী মানুষ অংশ নেন। দৌড়ে হাজী মো. নুরুল হকও অংশ নেন। দৌড় শেষে কিছুক্ষণ পরেই তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। দ্রুত তাঁকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। আজ শনিবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মৃত নুরুল হকের বড় ছেলে এবং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আব্দুল হক মানিক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আগামীকাল রোববার অন্য সন্তানরা বিদেশ থেকে এসে পৌঁছালে স্থানীয় বলিপাড়া এলাকায় নুরুল হকের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে সেখানেই তাঁকে দাফন করা হবে।
নুরুল হক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে, এক মেয়ে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে স্বজন, ম্যারাথন আয়োজক ও স্থানীয়দের মধ্যে শোক নেমে এসেছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।১০ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১৪ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...৪১ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে