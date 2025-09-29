Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

ওসমানী হাসপাতালে পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে কর্মীর মৃত্যু, সহকর্মীদের সড়ক অবরোধ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে আউটসোর্সিং কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় আজ সোমবার তাঁর সহকর্মীরা সড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে আউটসোর্সিং কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় আজ সোমবার তাঁর সহকর্মীরা সড়ক অবরোধ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে মো. সুমন হোসেন (৩৯) নামের একজন আউটসোর্সিং কর্মী মারা গেছেন। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে সহকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালসংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন আউটসোর্সিং কর্মীরা।

সুমন হোসেনের বাড়ি মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার বিলনাথুরে। তাঁর বাবার নাম মো. ইসলাম হোসেন। সুমন হোসেন ওসমানী মেডিকেল মসজিদ কোয়ার্টারে থাকতেন।

জানা গেছে, দুপুরে মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে মেডিকেল কলেজের ভেতর হযরত শাহজালাল ছাত্রাবাসের বিপরীতে পানির ট্যাংকসংলগ্ন বন্ধ থাকা একটি টিনশেডের দোকানের সামনে যান সুমন। হঠাৎ পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে দোকানের ওপর পড়ে। পলেস্তারার আঘাতে তাঁর মাথা থেঁতলে যায়। উপস্থিত লোকজন তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সুমন মারা গেছেন।

এদিকে সুমনের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হাসপাতালের আউটসোর্সিং কর্মীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে এক ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন এবং দুপুরে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

হাসপাতালের কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন স্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকলেও কর্তৃপক্ষ তা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি। এর ফলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে সুমনের মাথার ওপরে পড়লে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মৃত্যুহাসপাতালসিলেট বিভাগসিলেট সদরমেডিকেল কলেজসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব হারাল পরিচালনা পর্ষদ

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, অপবাদে কেঁদেছেন কর্মচারীও

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২

সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২

ওসমানী হাসপাতালে পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে কর্মীর মৃত্যু, সহকর্মীদের সড়ক অবরোধ

ওসমানী হাসপাতালে পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে কর্মীর মৃত্যু, সহকর্মীদের সড়ক অবরোধ

দেবী এসেছেন, আসেনি আনন্দ

দেবী এসেছেন, আসেনি আনন্দ

গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা

গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা