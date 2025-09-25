সিলেটে যুবককে অপহরণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে শাহেদ আহমদ (১৯) নামের এক যুবককে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ গেট-সংলগ্ন পুলিশের চেকপোস্টে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানীগঞ্জের গৌরীনগর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে জুবায়ের হোসেন (২৫) এবং লোভাহাওর গ্রামের ওহাব আলীর ছেলে জয়নুদ্দিন ওরফে জয়নুল (৪২)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে বর্নি হাইটেক পার্কে নিজের প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন শাহেদ। এ সময় জুবায়ের ও জয়নুল তাঁদের আটকান এবং বলেন, ‘এখানে প্রেমটেম করা যাবে না। করতে চাইলে চাঁদা লাগবে।’ এ সময় দুজনের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান শাহেদ। একপর্যায়ে চাঁদা না পেয়ে তাঁরা শাহেদকে জোর করে ধরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে ভোলাগঞ্জের দিকে রওনা হন। উপজেলা পরিষদ গেটের কাছে পৌঁছামাত্র পুলিশের চেকপোস্ট দেখে চিৎকার করেন শাহেদ। পুলিশ ধাওয়া দিয়ে লাছুখাল ব্রিজে অটোরিকশাটি আটকায় এবং অপহৃতকে উদ্ধার করে।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। দুজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে শাহেদ আহমদ (১৯) নামের এক যুবককে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ গেট-সংলগ্ন পুলিশের চেকপোস্টে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানীগঞ্জের গৌরীনগর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে জুবায়ের হোসেন (২৫) এবং লোভাহাওর গ্রামের ওহাব আলীর ছেলে জয়নুদ্দিন ওরফে জয়নুল (৪২)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে বর্নি হাইটেক পার্কে নিজের প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন শাহেদ। এ সময় জুবায়ের ও জয়নুল তাঁদের আটকান এবং বলেন, ‘এখানে প্রেমটেম করা যাবে না। করতে চাইলে চাঁদা লাগবে।’ এ সময় দুজনের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান শাহেদ। একপর্যায়ে চাঁদা না পেয়ে তাঁরা শাহেদকে জোর করে ধরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে ভোলাগঞ্জের দিকে রওনা হন। উপজেলা পরিষদ গেটের কাছে পৌঁছামাত্র পুলিশের চেকপোস্ট দেখে চিৎকার করেন শাহেদ। পুলিশ ধাওয়া দিয়ে লাছুখাল ব্রিজে অটোরিকশাটি আটকায় এবং অপহৃতকে উদ্ধার করে।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। দুজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জে পৃথক চেকপোস্ট বাসিয়ে ২৩৭টি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। এ সময় ১৫ মামলায় যানবাহন চালকদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। জব্দ করা হয় লাইসেন্সবিহীন ১৫টি গাড়ি। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর আর্মি ক্যাম্প থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অপারেশনাল৩৬ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক কাপড় ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে মারা যান তিনি। এর আগে আজ বেলা ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকায় এক বাসে আচার খাওয়ার পর অচেতন হয়ে পড়েন তিনি।৪০ মিনিট আগে
ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে অন্ততপক্ষে ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন বলে হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনায় সড়কের বেহাল দশাকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা ও হাইওয়ে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ঝিনাইদহের মহেশপুরে ক্লিনিকে অস্ত্রোপচারের সময় স্বপ্না খাতুন (২৫) নামের এক রোগীর মূত্রথলি ও ভুঁড়ি কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর মহেশপুরের ঘুঘরি বাজারে আল আরাফাহ নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে যশোরের জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউতে আছেন রোগী।১ ঘণ্টা আগে